Karina Ramos sorprende al aparecer muy bien acompañada en una alfombra roja

La bellísima Karina Ramos sorprendió a todo el mundo al aparecer muy bien acompañada durante su paso por una alfombra roja en Quito, Ecuador, donde participó en una actividad profesional en las últimas horas.

La exmiss Costa Rica se robó todas las miradas por su singular acompañante: su perrhijo Maguito, a quien llevó con ella debido a un problema de salud que enfrenta el peludito y por el que ella decidió no separarse de él.

Karina Ramos es una de las mujeres más bellas de Costa Rica. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Es la primera vez que Maguito desfila con ella

Karina confesó que es la primera vez que Maguito la acompaña en una alfombra roja y compartió su felicidad —y también el reto que ha significado— en varias publicaciones en sus redes sociales.

“Primera vez que Maguito me acompaña a un viaje de trabajo. No les miento, ha sido cansado, ha sido complicado; pero verlo recuperarse poquito a poco y que se sienta a salvo conmigo vale la pena cada esfuerzo y cada noche sin dormir. Ojalá todos los perritos tuvieran dueños locos que den la vida por ellos”, afirmó Karina.

Karina Ramos está muy bien acompañada en Ecuador

Participa en el Art Hearts Fashion en el Palacio de Cristal

La modelo costarricense participa en el Art Hearts Fashion, un importante desfile de modas que se realiza en el Palacio de Cristal de Quito, escenario donde Maguito vivió junto a ella esta experiencia inédita tras 14 años de acompañarla en su vida.

El estado de salud de Maguito

Kary contó que su perrhijo está delicado de un ojito, razón por la cual prometió no despegarse de él y asegurarse de que su tratamiento y recuperación sean los mejores posibles.

También explicó por qué suele viajar solo con Maguito y no con sus otros perritos, Xoli y Rufi.

Karina Ramos muy bien acompañada de su perrhijo en la alfombra roja. Fotografía: Instagram Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

“Maguito tiene 14 años conmigo y cuando llegó a mi vida yo no viajaba tanto por lo que él se pone triste cuando yo no estoy”, mencionó.

Los otros peluditos, según explicó, se quedan tranquilos y felices en un centro de recreo en México mientras ella trabaja fuera del país.