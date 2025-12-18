Karina Ramos contó el doloroso proceso que vive junto a su perrito Maguito

Karina Ramos confesó que ha pasado semanas muy duras por la enfermedad de su perrito. (Instagram/Instagram)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos contó que está pasando uno de los momentos más duros que ha vivido recientemente, relacionado con la salud de su amado perrito Maguito.

A través de sus redes, la modelo explicó que había estado ausente y sin dar muchos detalles porque atravesó días muy difíciles, marcados por el llanto y la angustia, mientras además cumplía con un viaje de trabajo a Ecuador.

“Han pasado demasiadas cosas y yo la verdad pasé muchos días llorando”, confesó.

Karina contó que este miércoles tomó una decisión complicada, pero necesaria: someter a Maguito a una cirugía para retirarle uno de sus ojitos.

Según relató, al perrito le diagnosticaron glaucoma hace dos o tres meses y, aunque al inicio respondió muy bien a la medicación, el panorama cambió drásticamente.

Karina Ramos contó la difícil decisión que tuvo que tomar para mejorar la salud de su perrito

Problema se agravó

El problema se agravó el penúltimo día de grabación de un programa en el que estaba participando en Ecuador, del cual no dio mayores detalles.

“Cuando regresé a la casa Maguito había pasado todo el día rascándose y lo que me dijo el doctor fue que se perforó o se arrancó la córnea, se los juro que no es dramático lo que les estoy diciendo, fue horrible, demasiado exagerado. Tenía el ojito horrible, yo lloraba como una loca, llegué muy tarde, entonces no había como ninguna clínica que me pudiera atender en ese momento”, relató.

Karina Ramos contó que a su perrito Maguito le tuvieron que quitar uno de sus ojitos. (redes/Instagram)

Desde entonces, ambos han sufrido mucho. Maguito por la molestia constante y ella por lo duro que ha sido cuidarlo, pues incluso con collar isabelino, el perrito lograba lastimarse con su propia uñita.

“Pasa llorando, pasa quejándose, ha sido muy duro”, agregó.

Aunque aclaró que Maguito se mantiene de buen ánimo, camina y se muestra activo, varios especialistas coincidieron en que la mejor opción era la cirugía. Por eso, Karina aseguró que esta decisión busca darle una mejor calidad de vida, sin dolor ni incomodidad.

“Yo espero que eso le mejore mucho su calidad de vida y que ya no tenga dolor y que sea un perrito muy contento otra vez”, expresó con esperanza.

Kary y Maguito llevan 14 Navidades juntos, por eso más que su mascota es su compañero de vida, pues tiene muchos años a su lado.