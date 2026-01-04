“Una mamá loca por él”: Karina Ramos y la lucha por la salud de Maguito

Karina Ramos contó que su perro Maguito va muy de su recuperación luego que le quitaran uno de sus ojitos. (redes/Instagram)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos volvió a tocar el corazón de sus seguidores al compartir una esperanzadora actualización sobre Maguito, su perrito, quien desde hace varios meses enfrenta un complicado problema de salud que ha mantenido a la modelo con el alma en un hilo.

A través de sus redes sociales, Kary confesó que han sido meses muy difíciles, marcados por visitas constantes al veterinario, tratamientos, cuidados extremos y mucha incertidumbre.

Incluso, en su momento, ella misma contó que había tenido que pausar compromisos y rutinas para dedicarse por completo al bienestar de su fiel compañero.

“Han sido meses muy difíciles con Maguito, pero dichosamente tiene una mamá loca que paraliza su vida por él cada vez que es necesario”, escribió la exreina de belleza, dejando claro que no ha escatimado esfuerzos por verlo salir adelante.

La buena noticia es que, por primera vez en mucho tiempo, ya ve a su mascota con otro semblante y más contento.

“Un día a la vez… hoy por primera vez le veo esa carita feliz que hace meses no le veía”, confesó visiblemente conmovida.

Karina Ramos acostumbra viajar con sus perros a todo lado cada vez que puede. (redes/Instagram)

Muy agradecida

Ramos también agradeció las oraciones, mensajes y buenas energías que ha recibido durante este proceso tan duro y expresó su deseo de que pronto todo quede como un recuerdo de la valentía de su “gordi”, como cariñosamente le dice.

La publicación generó una ola de apoyo y mensajes de cariño para Maguito, quien se ha convertido en un verdadero guerrero para su famosa dueña y para quienes han seguido de cerca su recuperación.

A Maguito le diagnosticaron glaucoma hace tres meses y, aunque al inicio respondió muy bien a la medicación, el panorama cambió drásticamente y tuvieron que quitarle uno de sus ojitos en diciembre. El perro tiene 14 años de estar a su lado.