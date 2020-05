Fue un momento medio incómodo porque yo le incluí una imagen del papá que había fallecido, yo se lo advertí antes, pero cuando la vio se atacó a llorar, yo me acongojé un poco porque si lloró demasiado, fue algo incómodo, me salvó que hay amistad con él porque sí se notaba que le dolió mucho. Yo le dije que si la editaba y me dijo que no. Al final, por suerte se vio la parte humana.