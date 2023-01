¿Crisis entre Piqué y su novia Clara Chía? Una frase de la pieza de Shakira habría generado bronca

No caben dudas de que la sorpresiva separación de Shakira y Gerard Piqué, tras más de una década juntos y dos hijos en común, fue una de las noticias más explosivas del 2022, en lo que al mundo del espectáculo y el deporte refieren.

La cuestión fue que entre las razones que se barajaron para indicar los motivos de la ruptura, resonaron la infidelidad y los terceros en discordia. Con el correr de los días, los rumores se volvieron certezas porque se dio a conocer el nombre de la mujer que conquistó el corazón del futbolista: Clara Chía Marti.

La pieza de Shakira habría provocado una bronca en la nueva pareja. (Hola)

Según trascendió, Piqué comenzó una relación con la joven de 22 años mientras aún estaba con la madre de sus hijos, Sasha y Milan. La colombiana se habría enterado de esto de una manera bastante particular, gracias a la refrigeradora, puesto que notó que alguien comía los alimentos que a su marido no le gustaban. En este contexto, Clara Chía fue víctima de la barranquillera en la “Music Session #53″, el tema que hizo con Bizarrap, que rompió récords y causó furor.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Si bien Shakira no mencionó de manera explícita a la nueva pareja de su ex, la referencia fue más que suficiente para que todos la entendieran y no quedara lugar a dudas.

No obstante, se comentó recientemente que hubo una frase del tema con Bizarrap que habría generado el malestar de la pareja y provocado una crisis entre ambos. La cuestión es que esta no habría sido precisamente aquella en la cual se le menciona, sino una que sugeriría una actitud de Piqué.

Shakira levantó un muro en su casa para no ver a sus exsuegros

Según indicó la periodista Laura Fa, del programa Sálvame (Telecinco), Clara Chía se habría molestado con la frase: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”. Estas palabras habrían generado malestar en la joven, puesto que podría interpretarse como que su pareja actual tuvo intenciones de volver con su ex mientras salía con ella.

Lo cierto es que las cosas entre los tres protagonistas de la novela están complicadas. Mientras la cantante promociona su nuevo lanzamiento y se suma a los retos de TikTok , el exdefensor del Barcelona no escatima en indirectas a la canción que habla de él y se traslada a bordo de un Twingo y mira la hora en un reloj Casio, a modo de respuesta a su ex.

La pieza de la colombiana no deja de dar de qué hablar. (Captura)

No obstante, el triángulo amoroso tiene a una tercera integrante y esta es Clara Chía, quien también está en el ojo de la tormenta tras el lanzamiento de la canción. En Mitre Live, el programa que se transmite a través de las redes de la radio, Juan Etchegoyen le preguntó al periodista español Miquel Blazquez si la joven podría iniciar acciones legales contra la intérprete de “Waka Waka”.

“Yo no creo que eso suceda y no lo hemos barajado, ella la está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida aunque no recaiga culpa en ella“, indicó el periodista y además reveló que debido a las repercusiones mediáticas que provocó el tema, Chía debió resguardarse en su domicilio para evitar cruces con la prensa y que incluso dejó de ir de manera presencial a Kosmos, la empresa de Piqué donde ella trabaja.