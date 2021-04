“No quería irme sin despedirme del público de Divas, yo no le puedo explicar el cariño y la bondad de la gente conmigo. Yo, en este momento, no tengo las ganas ni la voluntad para reírme, que eso es lo que hago en el programa y por eso decidí no regresar, es un proyecto que ya está consolidado. Sé que necesito trabajar, pero todo a su tiempo, en algún momento volveré con algo diferente y que luego les comentaré.