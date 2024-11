Cristiana Nassar estalla en lágrimas por duro momento que pasa con el otro hombre de su vida

(Captura de pantalla)

La presentadora Cristiana Nassar atraviesa otro duro momento a nivel familiar, que la tiene con el corazón partido y derramando lágrimas cada vez que habla del tema.

La figura del canal ¡Opa! se la pasó este fin de semana en el hospital México porque tiene a su padrastro muy delicado y casi al borde de la muerte.

Cristiana María Díaz Rojas, nombre real de la conductora de televisión, explicó en su programa “No tan Cristiana”, que ella siempre vio al señor como su verdadero papá porque las crió desde muy niñas a ella y su hermana.

LEA MÁS: Cristiana Nassar: “Tengo el alma destruida, el centro de mi vida explotó, todavía me falta mucho por llorar”

Su mamá Isabel Rojas enviudó muy joven y después se casó (1997) con Guy Greenwood Quirós cuando ella era una niña.

“Me propuse no llorar más porque sino voy a estar así (con los ojos hichados). Qué difícil es, mi papá tiene 92 años, y pensamos que este es el principio de su partida. Hemos estado casi que despediéndolo. Ayer (domingo) me dice: ‘Cris, yo creí que me moría el viernes’, y le digo: ‘Guy, yo me despedí de vos el viernes’, y qué lindo cuando uno puede despedirse de alguien que uno ama tanto despacio. Cada día que tengo que irme (del hospital) es como la última vez que lo voy a ver”, contó entre lágrimas en su programa.

Cristiana Nassar contó que tiene a su padre agonizando

LEA MÁS: Cristiana Nassar dice que su esposo se le aparecía y que duerme junto a sus cenizas

Cristiana además agregó que se siente muy agradecida con la vida, porque les prestó un gran papá y por eso duele tanto saber que pronto se irá para siempre.

“Estoy tan agradecida con la vida que nos haya prestado ese papá y que mi hermana que no tuvo a su papá primero, porque murió cuando ella tenía 9 años, este ha sido su papá y es, lo ama. Es tan lindo, pero es tan difícil saber que un día de estos ya no va estar”, dijo.

Cristiana Nassar tenía 34 años de casada con el doctor Martín Nassar.

El 15 de febrero de 2021 Nassar perdió al otro gran hombre de su vida, su esposo Martín Nassar Jacobo, quien falleció de un infarto a los 66 años.

Ese día la presentadora estaba con él en la casa, pero jamás se esperó que sería el último día que estarían juntos por lo que su muerte fue aún más dura para ella.

Muchas seguidoras de su programa le mandaron mensajes de apoyo y, a su vez, le agradecieron por ser siempre tan transparente y demostrar que personas como ella también sufren y pasan momentos duros como todos.