Cristiana Nassar hizo pasar una congoja a su hija Nayad en programa en vivo

Cristiana Nassar contó todo lo que había pasado cuando los integrantes de la Media Docena en su momento fueron a la casa de ella a grabar.

En un programa en vivo del canal ¡Opa!, Cristiana Nassar acongojó a su hija Nayad Nassar al contar una historia que vivió con uno de los integrantes de la Media Docena.

Nassar estaba en una entrevista con su hija y Mario Chacón, pero recibieron una llamada del actor Édgar Murillo y Cristiana lo empezó a vacilar por una vez que todos los integrantes de La Media Docena fueron a la casa a de ella a grabar.

Cristiana interrogó a Murillo porque aquella vez lo agarraron solo con Nayad. Édgar, para esquivar la conversación, dijo que en esa casa siempre hacían una comida deliciosa.

Nayad metió la cuchara y dijo: “Estábamos conversando sobre los programas de La Media Docena, yo le estaba dando algunas ideas”.

Nassar no aguantó la tentación y contó que ella vio a su hija y a Édgar dándose unos piquitos (besos), pero en aquel entonces no le dijo nada a su esposo para no torturarlo.

Murillo se mandó diciendo que los caballeros no tenían memoria y que por eso no iba a soltar nada.

Nani, como le dicen a la hija de Cristiana, le dijo a Murillo que le dijera la edad que tenía él para hacer unos cálculos, ya que supuestamente eso ocurrió cuando ella apenas tenía 18 años y dijo: “Yo no voy aceptar, ni a negar nada, pero quien tenga esa oportunidad en la vida es un privilegiado porque Nani es una gran mujer”.

Al final Nani, entre broma y broma terminó aceptando los besos, diciendo que por esa forma de ser de Édgar fue que lo besó. Además, le dijo que lo recordaba con mucho cariño y que los invitaba a grabar con su mamá en algún momento.