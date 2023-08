Hija de Cristiana Nassar sintió el ácido cuando su mamá la confrontó en televisión por algo que publicó

Cristiana Nassar y su hija Nayad trabajan juntas en el canal ¡Opa! (Instagram)

Nayad Nassar, la hija de Cristiana Nassar, vivió un incómodo momento este miércoles cuando su mamá la confrontó por una publicación que la joven hizo en Instagram el martes por la noche.

Las Nassar trabajan juntas en el programa Ni tan Cristiana del canal ¡Opa! y fue precisamente en media transmisión en vivo donde Cristiana salió con su domingo siete.

“Nayad Nassar, ¿usted está embarazada?”, cuestionó Cris a su única hija en televisión nacional.

“¡Hola, qué gusto verlos de nuevo y empezar con una pregunta tan comprometedora! ¿Por qué lo dices madre?”, le preguntó la muchacha a la popular presentadora de televisión y chef.

Cristiana le explicó que se había topado en Instagram con una publicación que la joven hizo y que la dejó con dudas.

“He estado viendo tus redes, que yo no me meto porque yo no soy una señora entrometida en tu vida, pero encuentro un posteo que hiciste anoche (martes) a las 11:54 que dice: ‘Hoy hice ejercicio pensando en mi futuro y en el día en que me convierta en madre en cómo quiero vivir mi maternidad. Cuando sea que llegue la hora’. ¡Ah, cuando sea que llegue la hora!”, reaccionó Cristiana.

En ese momento, la muchacha tomó el teléfono de su mamá y continuó leyendo.

“Cuando sea que llegue la hora, cuando sea que esté lista para ser mamá, quiero que también mi cuerpo esté listo, quiero estar llena de fuerza, energía, movilidad y vitalidad cuando ese bebé esté en mi vida. Quiero poder brincar, correr, alzarlo, cargarlo, jugar, agacharme, lo que sea necesario. Quiero dar todo de mi cuerpo, alma, mente y corazón. Ese sueño se construye desde hoy aunque falten años para ese día”, terminó de leer Nayad.

Cristiana al percatarse de que había metido las de andar, solo escuchó con atención a su hija, quien tiene una relación amorosa bastante estable con un muchacho muy atractivo y profesional, como ella, que se llama Luis Morera.

