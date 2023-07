¡Qué fuerte! La sorprendente confesión de Cristiana Nassar sobre su deseo de morir

Cristiana Nassar hizo confesiones muy rudas. YouTube.

Poco a poco, Cristiana Nassar recupera la sonrisa y la forma, luego de su luto de más de dos años tras la muerte de su amadísimo esposo, Martín.

Aunque ha dado pocas entrevistas sobre el tema, debido al dolor que todavía siente, la macha abrió su corazón en el pódcast de Adriana Durán y Lizeth Castro, en donde les contó sobre el ferviente deseo de morir debido a la ausencia de su otra mitad.

Nassar comentó que se topó a Ginnés Rodríguez en un evento y la felicitó por lo bien que ha llevado el luto, ya que ella lo hizo muy mal, según sus palabras.

“Estábamos juntas en una actividad y le dije que era mi ídola porque yo no podría estar donde ella está, ser lo que es en tan poco tiempo. Es una guerrera que está luchando por tener alegría con sus hijos.

“Yo lo hice muy mal porque me costó tanto, yo le decía a Ginnés, yo morí con Martín el día en que él se murió y recién hace dos meses, puedo decir que soy un poco más yo, que mi alegría es real porque lo que he sido es como una actriz para que todo mundo crea que estoy bien, pero fue lo más terrible que alguien se puede imaginar, es rozar la tristeza total, el no querer vivir”, comentó.

Cristiana Nassar fue la invitada en Contános tu historia. YouTube.

Cristiana dice que cada semana pensaba que no llegaría el viernes.

“Mucha gente me dice que cómo digo eso, yo los lunes decía que iba a llegar hasta el viernes, pero cómo hago para decirle a Nanni que yo ya ese día no quiero estar, que quiero desaparecer, porque yo me quería morir y así pasé dos años de mi vida. Me pasó por la mente todo, no sabía cómo hacerlo, no quería la acción, pero sí el deseo como tal, es como estar metido sobre mí, es un dolor, yo no podía entender cómo iba a dejar partir a mi otra mitad”, aseguró.

Cristiana comentó que si ve a una pareja de viejitos en un supermercado, le duele en el alma, pues ella se veía con esas edades al lado de su amado doctor.

“El que no esté, el que no lo pueda cuidar, es algo que no puedo ni pensar que es verdad”, dijo.

Nassar también se refirió al tema de la estafa que sufrió su esposo por parte de un familiar y que afectó muchísimo la salud a Martín, tanto que lo llevó a la muerte.

Según ella, el doctor quería tanto a esa persona que le confió los ahorros de la vida y al final fue traicionado, algo que lo llevó a un infarto días después y del cual nunca pudo recuperarse, a pesar de que pasó un año desde ese mal.

Ambos se conocieron desde que eran muy jóvenes, ella tenía 17 años y él ya superaba los 30, a pesar de eso, Cristiana comentó que fue amor a primera vista y en 15 días ya hasta la había propuesto matrimonio, él sin saber que ella era menor de edad.

Esperaron a que llegara a los 18 y rapidito se casaron para toda la vida.