Cristiana Nassar se acerca a su primer año ennoviada y esto dijo

Cristiana Nassar está cerca de cumplir su primer año ennoviada y motivada con el aniversario que está a la vuelta de la esquina. La expresentadora hizo una revelación de ese amor.

Nassar confirmó su nueva relación en febrero pasado, luego de los “tres meses de prueba” con su enamorado, el ganadero Luis Estrada, a quien le abrió su corazón tras enviudar el 15 de febrero de 2021.

Cristiana Nassar y su novio, Luis Estrada, presumen la vida que se dan ahora que ella está fuera de la televisión. (redes/Instagram)

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A finales de esta semana, la exfigura televisiva se refirió a esa celebración que se acerca y que, incluso, podría coincidir con el matrimonio de su hija Nayad, quien ya inició los festejos de su despedida de soltera.

“Casi un año siendo tan felices, amándonos con locura”, afirmó Nassar sobre lo que ha significado esta nueva etapa de su vida.

Todo apunta a que Cristiana y Luis empezaron su relación en diciembre de 2025 y, casi un año después, ya no solo son novios, sino que ya viven juntos.

Ahora Cristiana cuida vacas, gallinas y siembras de plátano verde que tiene su galán en la finca donde conviven en Siquirres.

Cristiana Nassar dijo esto al acercarse su primer aniversario ennoviada. (Instagram/Instagram)

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Nassar también aprende a manejar un camión ganadero y anda mucho en botas de hule para sortear los peligros y condiciones de vivir en una finca.

En agosto, Cristiana nos dijo en una entrevista que sentía que estaba viviendo “una nueva vida y un nuevo renacer”.

“Yo soy fiel reflejo de que la vida siempre tiene nuevas oportunidades y cosas maravillosas siempre, lo que pasa es que no hay que perder nunca la fe”, expresó, en esa ocasión, que esta etapa está por cumplir un año.

Cristiana Nassar llegó muy bien acompañada de Luis a la gala del Miss Universe Costa Rica, en junio pasado. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

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