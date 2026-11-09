Hija de Cristiana Nassar tuvo la despedida de soltera que siempre soñó: así de increíble fue

Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, fue sorprendida este fin de semana por sus amigas con la despedida de soltera que siempre soñó.

La experta en comunicación compartió detalles de la increíble actividad que, tal parece, se llevó a cabo en una cabaña cercana al Sanatorio Durán y al Bosque de Prusia, en Cartago.

Nayad Nassar en el Sanatario Durán durante una de las actividades de su despedida de soltera. (Instagram/Instagram)

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Fotos que compartió Nani, como le dicen de cariño a Nayad, confirman que entre las actividades que le organizaron sus amigas estuvo un recorrido por el antiguo hospital, popularmente conocido por su supuesta actividad paranormal.

Inspirada en extraterrestres y marcianos

La despedida de soltera de Nani tuvo inspiración extraterrestre, según evidencian las fotos que la simpática joven compartió en sus redes.

“Mis amigas me organizaron la despedida de soltera de mis sueños y yo no podría estar más agradecida. Me siento bendecida por la vida. Que increíble estar rodeada de estas mujeres maravillosas, en esta etapa tan importante”, expresó Nayad en una publicación de Instagram de este lunes.

La futura esposa agradeció por tanto detalle que cuidaron en el evento, pues según dijo, todo lo que le planearon la hizo sentir muy querida.

Nayad Nassar tuvo una despedida de soltera de inspiración extraterrestre. (Instagram/Instagram)

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“Gracias de nuevo por planear tantos detalles espectaculares, por conocerme tan bien y por hacerme sentir tan amada. ¡Son las mejores! Fue todo lo conspiranoico, alien y lleno de ternura del mundo. Las amo hasta las estrellas”, agregó Nayad en su posteo.

Por el momento se desconoce cuándo será que Nani y su prometido, el ingeniero Luis Morera, caminarán al altar; sin embargo, por la reciente actividad se puede concluir que la fecha está bastante cerca.

Una boda sencilla pero llena de detalles

Ni Nayad ni Luis, ni la famosa mamá de la novia han revelado el día de la boda ni han dado mayores detalles sobre el gran día.

A mediados de agosto, Nayad contó que planifican una boda sencilla y sin mucho lujo, aunque sí con detalles muy especiales.

Nayad Nassar junto a las amigas que le organizaron su soñada despedida de soltera. (Instagram/Instagram)

“Nosotros la hemos pasado superbién (organizando la boda), pero sí que puede ser estresante, sí que puede ser abrumador a veces, todas las cosas que uno tiene que hacer; y eso que nuestra boda, considero, es sencilla, tranquila, bonita, pero nada de lujos, ni de 100 mil millones de dólares, no”, afirmó la expresentadora televisiva esa vez.

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Nayad y Luis se comprometieron en junio de 2025 por lo que el “sí, acepto”, lo darán cerca de año y medio después de la propuesta.

Nayad Nassar aseguró que su despedida de soltera fue soñada. (Instagram/Instagram)

Nayad Nassar está a pocos días de caminar al altar, según se concluye de esta despedida de soltera. (Instagram/Instagram)

Nayad Nassar tuvo una despedida de soltera inspirada en aliens y marcianos. (Instagram/Instagram)