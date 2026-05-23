Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, habla de su boda

La expresentadora Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, habló este sábado sobre los preparativos de su esperada boda con su prometido, Luis Morera.

A casi un año de haberse comprometido, la comunicadora abrió una dinámica de preguntas en redes sociales y, como era de esperarse, muchos aprovecharon para consultarle sobre el gran día.

Luis Morera y Nayad Nassar serán pronto marido y mujer. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Nayad Nassar contó cómo van los preparativos

Nayad reveló que tanto ella como su pareja comenzaron a organizar la boda prácticamente desde el momento en que se comprometieron.

“Por dicha empezamos a planear casi desde que nos comprometimos, entonces tenemos mucho adelantado”, comentó.

Nani, como la conocen cariñosamente, y Luis Morera anunciaron su compromiso el 24 de junio del 2025 durante un viaje en Monteverde.

Nayad Nassar contó en noviembre pasado que ya habían iniciado la prueba de cocteles para la boda. Fotografía: Instagran Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

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“La clave es que siempre el amor vaya de primero”

La hija de Cristiana Nassar también aprovechó para sincerarse sobre cómo ha vivido esta etapa junto a su prometido.

“En general, ha sido un proceso muy tranquilo, divertido, con mucha ilusión. Creo que la clave es que siempre el amor vaya de primero… y que se decida lo que la pareja quiere para su día, siendo realistas con su realidad financiera para no endeudarse tontamente y eligiendo lo que genera paz siempre”, afirmó.

Aunque la pareja todavía no confirma públicamente la fecha exacta del matrimonio, todo indica que sellarían su amor antes de que finalice este 2026.

Nayad Nassar publicó esto sobre los preparativos de su boda. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

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