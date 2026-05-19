Cristiana Nassar y su yerno dejan al descubierto la relación que llevan

Cristiana Nassar, presentadora de ¡Opa!, no dejó nada a la imaginación sobre la excelente relación que mantiene con su futuro yerno, Luis Morera.

La comunicadora tuvo un revelador detalle con el prometido de su única hija, Nayad Nassar, motivada por el cumpleaños del joven.

Cristiana Nassar es presentadora del canal ¡Opa! Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Cristiana Nassar presume el logro que cambiará la vida de una de sus hijastras

Cristiana Nassar le celebró en exclusivo restaurante

Morera estuvo de manteles largos hace unos días y su suegra decidió festejarlo el lunes por la noche en un exclusivo restaurante argentino de San José.

Cris compartió una fotografía junto a Luis en la que dejó claro que el joven es mucho más que su futuro yerno y que le tiene un enorme cariño.

“Gracias a la vida por tenerte. Mil cumples más juntos”, afirmó Nassar en la publicación en la que aparece sonriendo al lado del amor de su hija.

Cristiana Nassar no dejó dudas de la excelente relación que tiene con su yerno Luis Morera. Fotografía: Instagram Cristiana Nassar. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cristiana Nassar y su yerno evidenciaron cómo se llevan realmente

Boda de Nayad Nassar y Luis Morera estaría cerca

Luis Morera se convertirá próximamente en el esposo de Nayad Nassar, con quien se comprometió hace casi un año.

La pareja confirmó el pasado 24 de junio su compromiso desde Monteverde y, meses después, comenzaron a dar señales de los preparativos de boda, por lo que todo apunta a que llegarán al altar antes de que termine el 2026.

El gesto de Cristiana dejó claro cuánto aprecia a su yerno

Con el detalle que tuvo Cristiana Nassar en las últimas horas con su futuro yerno, quedó en evidencia lo fascinada y feliz que está con la idea de que sea él quien acompañe a su hija en esta nueva etapa de vida.

Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, junto a su futuro esposo Luis Morera. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cristiana Nassar presenta su nueva vida en la finca de su novio