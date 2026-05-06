Cristiana Nassar presenta su nueva vida en la finca de su novio

Cristiana Nassar y su pareja Luis Estrada fortalecieron su amistad en las corridas de Zapote en diciembre y después decidieron empezar a salir. (redes/Instagram)

La presentadora Cristiana Nassar está disfrutando al máximo esta nueva etapa en su vida sentimental y no dudó en compartir con sus seguidores cómo es su día a día en la finca de su novio, el ganadero Luis Estrada.

Luego de hacer pública su relación, Nassar ha comenzado a mostrar en redes sociales parte de la rutina que vive junto con su pareja, aprovechando además que dejó grabados los programas de esta semana de su espacio "No tan Cristiana", de canal ¡Opa!.

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Cristiana Nassar muestra lo feliz que es en la finca de su novio

Este miércoles, la comunicadora compartió varias historias en Instagram recorriendo la propiedad y dejando ver lo cómoda y feliz que se siente rodeada de caballos, vacas y terneros.

Durante el recorrido, fue presentando algunos de los animales de la finca y confesó que hay un caballo blanco al que le tiene especial cariño, ya que pertenece a su “vaquero”, como llama cariñosamente a Estrada.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando reveló el curioso nombre de uno de los terneros: Henry Bejarano, igual que el exárbitro costarricense.

Cristiana Nassar contó que ell ganado de su novio tiene nombre y que este se llama Henry Bejarano. (redes/Instagram)

La finca forma parte del entorno ganadero de Estrada, cuyos hijos se dedican profesionalmente al lazo en corridas de toros, reforzando así la fuerte tradición familiar ligada al campo y la ganadería.

Sabemos que su amado es oriundo de Matina de Limón, pero que también se la pasa mucho por la zona de Turrialba, donde su gran amigo Heriberto Abarca, de la ganadería 3X, por lo cual desconocemos exactamente dónde queda la finca en la que la presentadora dice ser muy feliz.

Cristiana Nassar muestra lo feliz que es en la finca de su novio

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Nassar y Estrada habrían iniciado su relación en diciembre, tras las corridas de toros de Zapote, y aunque ya no oculta lo enamorada que está, ya nos advirtió que no hablará más de su novio.