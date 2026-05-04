¡Confirmado! Este es el hombre que le robó el corazón a Cristiana Nassar

La presentadora Cristiana Nassar vive una gran etapa a nivel personal y nos confirmó quién es su novio. (Jose Cordero/José Cordero)

Se acabó la intriga. Por fin se confirmó quién es el hombre que logró conquistar el corazón de Cristiana Nassar, cinco años después de la repentina muerte de su esposo, el doctor Martín Nassar.

La presentadora del canal ¡Opa!, quien hace poco sorprendió al contar que se dio una nueva oportunidad en el amor, decidió mostrar un poquito más de ese romance que la tiene con una sonrisa de oreja a oreja y al final ella misma nos terminó despejando todas las dudas.

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Cristiana Nassar vive ahora entre corridas de toros por su vaquero

Este fin de semana Nassar se fue para la zona de Valle La Estrella, en Limón, donde había una corrida de toros, a acompañar a su amado, de quien solo ha dicho que se llama Luis.

Y es que en las últimas semanas hemos visto a la presentadora de televisión metida de lleno los fines de semana en el ambiente taurino, especialmente en el cantón de Turrialba, donde está ubicada la ganadería 3X y su galán tiene su ganado.

Precisamente, el ganado de Luis tenía jugada el sábado en Limón y no dudó mostrar en sus redes que se fue a disfrutar de las corridas.

En una de las historias que compartió, alabó el trabajo de un joven lazador llamado Luis Estrada Cordero, conocido como “Pipi”, y que resulta que es hijo de su amado.

Pero fue otro video el que terminó de confirmar todo.

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Este es su vaquero

Después subió otro video en el cual se observa a un hombre con sombrero desde el tablado y amarrando un mecate. En esta imagen, Cristiana escribió: “Mi amor, Luis desde el palco apoyando a los lazadores”, acompañado de una carita enamorada.

Ante la curiosidad que despertó la publicación, La Teja le consultó directamente si ese era el famoso Luis del que habló hace unos días en su programa No tan Cristiana, donde aseguró, entre lágrimas, que sentía que su fallecido esposo se lo había enviado para que no estuviera más sola.

Cristiana Nassar nos confirmó que este es su vaquero. (redes/Instagram)

La respuesta de Nassar fue contundente, aunque prefirió no hablar más del tema.

“Sí, él es mi amor, para que ya tengan paz, pero no voy a decir nada más, nada más, ahí está la foto del amor mío, de mi vaquero”, dijo la chef y presentadora muy feliz y enamorada.

Cristiana Nassar vive ahora entre corridas de toros por su vaquero

El ganadero tiene una empresa llamada Emona, que es un criadero de caballos, pues sus hijos son expertos lazadores.

Además, nos dimos cuenta de que tiene apenas 45 años, que es oriundo de Matina de Limón y padre de cuatro jóvenes. En el caso de Cristiana, tiene 57 años, es madre de solo una hija.

Cristiana Nassar ya había salido en televisión nacional besándose con él en diciembre. (redes/Instagram)

No es tan desconocido

Lo curioso de toda esta historia es que este mismo ganadero ya había aparecido antes en escena. Fue en diciembre pasado, durante una transmisión taurina de canal 8, cuando él le robó un beso en plena cámara, un momento que en ese entonces generó comentarios y sospechas.

Cristiana Nassar vive ahora entre corridas de toros por su vaquero

Hoy, con la confirmación de Cristiana, queda claro que aquel beso no fue casualidad y que el amor ya venía cocinándose desde hace rato.