Cristiana Nassar no oculta lo enamorada que está: canción la dejó más que conmovida, vea por qué

La presentadora Cristiana Nassar quedó viuda hace cinco años y le dio una nueva oportunidad al amor. (Jose Cordero/José Cordero)

La presentadora Cristiana Nassar ya no puede —ni quiere— esconder lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida, pues cada vez deja más pistas de lo fuerte que late su corazón por su misterioso novio, llamado Luis.

Aunque ha sido bastante reservada con los detalles de su relación, lo cierto es que poco a poco se le van saliendo los sentimientos… y esta vez fue en plena transmisión de su programa No tan Cristiana.

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Resulta que este martes tuvieron como invitado a un músico que interpretó la canción “Eso y más”, del fallecido cantautor Joan Sebastián, y la reacción de la comunicadora no pasó desapercibida.

Apenas empezó a sonar el tema, Cristiana se mostró visiblemente conmovida, pues, según confesó, esa pieza tiene un significado muy especial: es la canción favorita de ella y de su pareja.

Cristiana Nassar se muestra cada vez más enamorada

Como era de esperarse, el momento la tocó profundo y luego lo compartió en su cuenta de Instagram con un mensajito que dejó clarísimo lo enamorada que está.

“No sabía que era todo un plan para nuestra canción favorita. Gracias Luis por tanto amor… del bueno”, escribió junto a un pedacito del tema.

Amor en misterio

Desde que confirmó hace unos días que se está dando una nueva oportunidad en el amor, tras la dolorosa pérdida de su esposo, Cristiana ha preferido mantener los detalles bajo llave.

De hecho, cuando La Teja intentó conocer más sobre esta relación, la respuesta fue corta pero contundente: “Este tema es solo mío, absolutamente personal”.

Sin embargo, aunque no lo diga directamente, sus redes sociales han hablado por ella.

En los últimos fines de semana, la presentadora ha compartido varias historias desde Turrialba, específicamente en una finca vinculada a la ganadería 3X, lo que ha despertado sospechas entre sus seguidores.

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El esposo de Cristiana Nassar falleció en febrero de 2021 de un infarto.

Muchos ya atan cabos y creen que su nuevo galán podría ser de esa zona, sobre todo porque la misma Cristiana dejó caer anteriormente que su pareja es ganadero.

Y es que ese detalle no es menor, porque ella ha demostrado en más de una ocasión que le encanta la vida de campo, el contacto con la naturaleza y, claro, andar entre ganado.

Sanando el corazón

Este nuevo capítulo llega cinco años después de enviudar, tras la muerte de su esposo Martín Nassar, una etapa que marcó profundamente la vida de la presentadora.

Incluso, en días pasados, compartió con lágrimas en los ojos que siente que su fallecido esposo tuvo que ver con la llegada de Luis a su vida.

“Martín me mandó a Luis”, dijo en una emotiva confesión que tocó a muchos.

Hoy, aunque prefiere vivir su relación lejos del ruido mediático, queda claro que Cristiana está disfrutando el presente, sanando su corazón y dejándose querer nuevamente.