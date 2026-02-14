Cristiana Nassar llora al dar más detalles de su novio y de la reacción de su hija a la noticia

Hace unos días, Cristiana Nassar confirmó que se dio una nueva oportunidad en el amor, cinco años después del repentino fallecimiento de su esposo, el doctor Martín Nassar.

La presentadora de ¡Opa! anunció su flechazo sin profundizar demasiado; sin embargo, en las últimas horas abrió su corazón en su programa No tan Cristiana, donde reveló detalles que conmovieron a muchos.

Cristiana Nassar lloró al revelar más detalles de su nuevo galán. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Cristiana Nassar confirma que tiene novio a cincos años de la repentina muerte de su esposo

“Martín me mandó a Luis”

Con lágrimas y frente a Ricardo Nassar, familiar de su difunto esposo, Cristiana habló abiertamente de su nueva relación.

“¿Quién me iba a decir Ricardo Nassar que yo me iba a poder enamorar otra vez?”, empezó diciendo.

Luego agregó una frase que tocó fibras: “Y vos que me conocés, tengo que decírtelo como te lo diría en mi casa: Martín me mandó a Luis, lo escogió exactamente para mí. Todos los días hago check y check y todos los días que estoy viviendo esto es Martín en él”.

Con esas palabras confirmó que su nuevo galán se llama Luis, y aseguró que siente una conexión muy especial con él.

LEA MÁS: Glenda Peraza regresó a la televisión cinco años después de su última aparición

La carta que Luis le escribió a Martín

Uno de los momentos más impactantes fue cuando contó que su actual pareja le escribió una carta a su fallecido esposo.

“Le escribió una carta a Martín que te la voy a mandar para que entendás de qué está hecho ese hombre”, afirmó Cristiana.

La chef dejó claro que la fe ha sido un pilar fundamental en este proceso, y que tanto Martín como Luis comparten valores espirituales muy fuertes.

“Él es mucho más, es que hasta en eso se parece a Martín, si yo tengo fe, es una fe reciente; Luis y Martín tienen una fe milenaria y ese es su sustento”, expresó.

La reacción de su hija Nani

Otro momento especialmente emotivo fue cuando relató cómo reaccionó su hija Nani al enterarse del noviazgo.

“Ver a Luis sentado al frente de Nani, porque Nani estaba reticente, diciéndole que es para siempre, que yo era el amor de su vida y vamos a hacer una familia para siempre y ver a esa chiquita quebrada llorando… El día que yo me muera Nani va a tener papá, porque estoy segura de que me voy a morir antes, y va a tener un papá que la contenga y que la ame”, afirmó Cristiana.

Sus palabras reflejan no solo el inicio de una nueva historia de amor, sino también la esperanza de reconstruir su familia tras años de duelo.

Cristiana Nassar junto a su hija Nayad Nassar.

LEA MÁS: Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, y su prometido inician los preparativos de su boda