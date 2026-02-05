Cristiana Nassar confirma que tiene novio a cincos años de la repentina muerte de su esposo

La presentadora y chef Cristiana Nassar confirmó este jueves, en televisión nacional, que le dio una nueva oportunidad al amor y que actualmente tiene novio.

El anuncio lo hizo a pocos días de que se cumplan cinco años del fallecimiento de su esposo, el doctor Martín Nassar, quien murió de manera repentina el 15 de febrero del 2021, a los 66 años.

Cristiana Nassar confirmó este jueves que se volvió a enamorar. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, y su prometido inician los preparativos de su boda

La confesión la hizo en su propio programa

Cris abrió su corazón en el programa No tan Cristiana, que conduce en el canal ¡Opa! (38 de la televisión abierta), donde habló con total honestidad sobre este nuevo capítulo en su vida.

“Estoy agradecida con la vida porque pensé que los últimos días de mi vida iban a ser a solas, extrañando mi vida anterior y de estar completa, porque soy una mujer que aprendió desde niña a estar completa”, expresó.

Pensó que nunca más se volvería a enamorar

Cristiana, cuyos apellidos reales son Díaz Rojas, confesó que durante mucho tiempo creyó que el amor ya no volvería a tocar su puerta.

“Yo desde los 16 años y medio estoy a la par de un gran hombre y yo pensé que nunca más me iba a pasar, que esto era algo que ya fue. Hice mi vida perfecta, he sido muy feliz este tiempo y dije que esto (enamorarse de nuevo) nunca va a pasar… y la vida me estalla en la cara y me devuelve el amor”, relató.

LEA MÁS: Cristiana Nassar no pudo contener las lágrimas con este recuerdo de su esposo

“Siento que me lo mandaron desde el cielo”

La presentadora también contó que ha sido una semana muy emotiva para ella, pues decidió sincerarse con el público y aceptar que volvió a enamorarse.

“Creo que desde el cielo me enviaron al hombre más extraordinario, la otra mitad que me faltaba”, dijo visiblemente conmovida.

Cristiana destacó que solo su hija Nayad Nassar (Nani) sabe lo duro que ha sido este proceso.

“Solo Nani sabe lo sola y lo valiente que he sido para venir aquí y estar feliz cuando lo que quiero es morirme, y resulta que el cielo me manda el ser más extraordinario, más presente, más real, más honrado, más hecho para mí”, confesó.

Habla de un amor para toda la vida

Cris no dudó en afirmar que su nueva relación es profunda y muy especial.

“Cada minuto junto a él es comprobar que somos hechos para vivir el resto de la vida juntos”, aseguró.

La chef dejó una frase que no pasó desapercibida y que levantó sospechas sobre la nacionalidad de su nuevo galán.

“Voy a terminar con un chiste: ‘Diay, güey, me enamoré’”, soltó entre risas, dejando en el aire la idea de que su nuevo amor es mexicano.

LEA MÁS: Cristiana Nassar y su yerno evidenciaron cómo se llevan realmente

“Estoy enamorada y feliz”

Para cerrar, Cristiana fue clara y contundente sobre su estado emocional.

“Sí, estoy enamorada y feliz, y gracias a ese hombre que me hace ser una mujer completa. Sé que Dios me lo mandó para formar una nueva familia”, concluyó.