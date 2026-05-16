Cristiana Nassar presume el logro que cambiará la vida de una de sus hijastras

La presentadora Cristiana Nassar compartió este sábado uno de los momentos más especiales que vive junto a la familia de su pareja, el ganadero Luis Estrada.

La figura del canal ¡Opa! viajó en las últimas horas a Arkansas, en Estados Unidos, para asistir a la graduación universitaria de María Valeria Estrada Cordero, una de las hijas de su novio.

Cristiana Nassar pasa por un gran momento personal tras la dura pérdida de su esposo en el 2021. (Instagram/Instagram)

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“Llenos de orgullo”

Por medio de Instagram, Cristiana compartió fotografías y videos del importante momento académico de la joven de 22 años.

“Llenos de orgullo. Mujer valiente graduándose con honores”, escribió Nassar junto a una fotografía familiar donde aparece acompañada de Luis Estrada y de la recién graduada.

Cristiana Nassar junto a su novio Luis Estrada y la hija de él, Valeria. (Instagram/Instagram)

Se graduó en prestigiosa universidad de Estados Unidos

Según mostró la también chef en redes sociales, María Valeria obtuvo su título en artes en la reconocida University of the Ozarks.

La universidad privada, ubicada en la ciudad de Clarksville, es conocida por su enfoque en las artes liberales y la formación académica integral.

Cristiana documentó distintos momentos de la ceremonia y evidenció la felicidad que siente por el importante paso profesional de su hijastra.

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María Valeria Estrada Cordero (de rojo) tiene 22 años. (Instagram/Instagram)

La presentadora dejó ver la unión familiar

Con las publicaciones que hizo este sábado, Nassar también dejó claro lo cercana que es a la familia de su actual pareja.

Luis Estrada, quien conquistó el corazón de Cristiana tras la repentina muerte de su esposo en el 2021, es padre de cuatro hijos y la presentadora ha mostrado en varias ocasiones la buena relación que mantiene con ellos.

Ahora, la graduación de María Valeria se convirtió en una celebración muy especial para toda la familia.

Cristiana Nassar presumió el gran logro de la hija de su nuevo novio. (Instagram/Instagram)

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