Hija de Cristiana Nassar dice sentirse la mujer más afortunada del mundo por esta razón

Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar, se declaró este martes la mujer más afortunada del mundo, en una publicación bastante personal que hizo en sus redes sociales.

La experta en comunicación se dejó ver como muy pocas veces en las dos fotografías que compartió junto al posteo, en el que presumió la vida que disfruta gracias a sus papás.

Nayad Nassar, de 33 años, se declaró una mujer completamente afortunada por la vida que le dieron sus papás. (Instagram/Instagram)

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“Sintiéndome la mujer más afortunada del mundo”, escribió Nayad en el inicio del mensaje que acompañó con dos fotos de ella bebé con sus progenitores.

Por este motivo se siente afortunada Nayad

Luego presumió el porqué se siente afortunada.

“Ser así de amada. Una bebé tan deseada. Así de chineada todos los días. Así de cuidada y de escuchada. Agradecida por siempre con mis papás por la vida que me dieron y el amor que siempre sentí, sin límites”, agregó la risueña expresentadora.

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Nayad envió un mensaje de agradecimiento a sus papás por todo lo que dieron y que la encaminaron a convertirse en la mujer que es actualmente, a sus 33 años.

Nayad Nassar compartió estas íntimas fotografías de cuando era bebé. (Instagram/Instagram)

Nayad Nassar le dejó mensaje a su papá y mamá

“Gracias papá en el plano en el que estás, donde te siento viéndome y amándome todavía”, mencionó Nani sobre su papá, el doctor Martín Nassar, quien falleció el 15 de febrero de 2021.

El mensaje de Nani para su mamá Cristiana fue: “Gracias por tu amor que me impulsa cada día a cumplir mis sueños y a ser mejor. Sos maravillosa, te adoro”.

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Nayad abrió su corazón en medio de los preparativos de su boda con el ingeniero Luis Morera, en los próximos meses.