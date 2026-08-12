Nayad Nassar habló sin filtros del hombre que conquistó a su mamá Cristiana Nassar

Aunque se sabía que Nayad Nassar estaba bastante complacida con el hombre con el que su mamá Cristiana Nassar rehizo su vida tras enviudar en el 2021, no fue sino hasta este lunes que la joven habló sin filtros sobre su padrastro.

Fue por medio de una transmisión en vivo por Instagram que Nani se sinceró sobre Luis Estrada, el ganadero que flechó a Cristiana en los últimos meses del 2025 y con quien la expresentadora comparte su vida tras dejar la televisión hace unas semanas.

Cristiana Nassar y su hija Nayad Nassar hasta trabajaron juntas en televisión. Fotografía: Cortesía.

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Como nunca antes, Nayad se refirió a Luis públicamente, de quien dijo es un “ser de luz” que no solo tiene feliz a su conocida mamá, sino a ella como única hija de Cris.

Esto dijo Nayad Nassar del novio de su mamá

“Mi mamá ennoviada, feliz de la vida, fascinada. El novio es maravilloso. Todo lo que puedo decir de ese señor son cosas buenas. La pura verdad, estamos encantados, fascinados, ha llegado a ser luz en nuestra vida, ha llegado a ser luz en la vida de mi mamá”, dijo Nayad.

Según dijo, su mamá disfruta en la actualidad de una vida soñada, tras la dura prueba que enfrentaron el 15 de febrero de 2021 cuando falleció el doctor Martín Nassar, su padre y el esposo de la exfigura televisiva.

“Mi mamá se fue a la finca a estar con el novio y a vivir su vida de ensueño con esos animalitos, ordeñando vacas y cuidando caballos, perros y gallinas. O sea, ella está viviendo la vida de sus sueños y para una como hija, no hay mayor felicidad que ver a la mamá bien amada, bien chineada, gozándola, riéndose, con una persona inteligente, sabia”.

Luis Estrada es el ganadero novio de Cristiana Nassar. Fotografía: Archivo. (redes/Instagram)

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“¿Qué más puede pedir una como hija? Sobre todo después de tantos años de dolor, de duelo, de cosas rudas que hemos pasado con el fallecimiento de mi papá. Pero por dicha después de la oscuridad viene la luz, y creo que eso es algo que hemos aprendido mucho”, afirmó Nayad al abrir su corazón.

Una vida con altibajos

Nani aceptó que tanto personal como familiarmente ha pasado momentos desafiantes; sin embargo, ha aprendido a disfrutar la vida con todos sus matices.

“Uno nunca sabe cuándo va a terminar de existir en este plano terrenal, por eso hay que estar agradecidos en cada momento de la vida. Si algo me ha enseñado este último año es a confiar en el poder que uno tiene, en el amor de pareja, de familia, de amigas que, a veces, no sé qué haría sin mis amigas”, mencionó.

Nayad Nassar se casará en los próximos meses con su novio de hace bastante tiempo, Luis Morera. (Instagram/Instagram)

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En el mismo en vivo, Nayad habló de su boda con Luis Morera, una celebración que será modesta y sin lujos, distinto a como muchos pensarían. También habló de su sueño de ser mamá “prontamente”.