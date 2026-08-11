Hija de Cristina Nassar revela si tirará la casa por la ventana en su boda y habla de hijos

Poco más de un año después de comprometerse, Nayad Nassar habló sobre cómo avanzan los preparativos de la boda, si piensa tirar la casa por la ventana ese día y sus planes de convertirse en mamá prontamente.

La única hija de Cristiana Nassar se refirió sobre esos temas en un en vivo de Instagram del lunes por la noche, cuando anunció que le pondrá pausa a sus cursos grupales de mentorías en comunicación, a lo que se dedica desde que dejó la tele, en el 2023.

Nayad Nassar y Luis Morera se convertirán en esposos en pocos meses. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

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Nani, como le dicen de cariño a Nayad, se comprometió con el ingeniero Luis Morera a finales de junio de 2025; cinco meses después dieron las primeras señales “públicas” de los preparativos de boda, pero después de eso, el tema se esfumó de sus redes.

Una boda sin lujos ni excesos

Este lunes, la joven, de 34 años, volvió a mencionar en público el tema de su boda y aunque no reveló cuándo será el gran día, todo apunta a que será a finales de este 2026.

Nassar contó que, lejos de lo que muchos se imaginan, la boda se aparta de cualquier lujo o exceso, pues la pareja está planeando una celebración bien bonita y elegante, pero sin que eso implique grandes gastos.

“La gente me pregunta si estoy estresada, tensa, que cómo voy con eso (la boda) y lo que les digo es que creo que hay que hacerlo con tiempo, pero claro que sí puede ser estresante y he escuchado de parejas que se terminan llevando de las greñas cuando terminan de planear la boda.

Nayad Nassar y Luis Morera hicieron la degustación de cocteles para la boda en noviembre del año pasado. (Instagram/Instagram)

“Nosotros la hemos pasado superbién, pero sí que puede ser estresante, sí que puede ser abrumador a veces, todas las cosas que uno tiene que hacer; y eso que nuestra boda, considero, es sencilla, tranquila, bonita, pero nada de lujos, ni de 100 mil millones de dólares, no”, afirmó la expresentadora televisiva.

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Nayad aclaró que no es que están buscando todo lo más barato, pero tampoco están dispuestos a pagar caprichos, pues ella y su futuro marido son personas muy planificadas y no quieren quedar en números rojos por organizar una boda llena de opulencias.

“A nosotros nos gusta planear demasiado la vida y siento que en mi ansiedad y en mi estrés, si invierto todo nuestros ahorros para un solo día de fiesta, el estrés financiero que me podría dar el día después de la boda, a parte de la goma, me da un faracho, como diría mi mamá.

Las revelaciones de Nayad Nassar, la hija de Cristiana Nassar

“Estamos siendo muy responsables con ese tema, entonces tampoco irse por lo más barato, pero no es hacer el derrote total. No nos estamos yendo con las opciones más baratas de todas porque eso puede salir mal”, dijo Nayad.

Contó que en medio de los preparativos de la boda, su prometido y ella se están cambiando de casa, pues buscan un lugar más amplio y que les permitan tener gatos, uno de los grandes anhelos que tienen como pareja.

Nani y Luis dejarán de vivir en La Uruca y se están trasladando al sector este de San José. Ella mencionó cerca de Curridabat.

¿Quieren hijos?

También, la pareja ya está pensando en hijos, un paso que esperan dar en 2027.

Nayad Nassar es la única hija de Cristiana Nassar. (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

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“En mis sueños quiero ser mamá pronto, ojalá más pronto que tarde. Pensamos mucho en ser papás, la verdad. Le pedimos a Diosito, al universo y a todas las fuerzas y los ancestros que, ojalá, no sea un proceso complicado para nosotros, que ojalá sea sencillo. Siempre estamos intencionando y manifestando eso. Llamando a ese bebé para que se implante fácilmente, aún no, el próximo año, pero es algo con lo que soñamos y a lo que nos estamos preparando como familia”, mencionó.