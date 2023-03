Cristiana Nassar y Randall Salazar participarán en una película

Cristiana Nassar tendrá un pequeño papel dentro de la nueva peli nacional. Archivo

La chef y presentadora Cristiana Nassar y el director de Buen día, Randall Salazar, saldrán en una nueva película nacional.

Este martes se dieron a conocer algunos detalles de cinta “Más de 40, ¿y qué?”, y ellos serán parte de sus actores principales.

Esta peli es de JOAN Films, bajo la producción general de Alberto Lara y dirección de Gabbo Martínez, y se empezará a rodar a partir del próximo 16 de marzo.

"Más de 40 ¿Y qué?" será protagonizada por Lussania Víquez, Sofía Chaverrí y Michell Jones. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero)

Las tres protagonista principales serán las actrices Michelle Jones, Sofía Chaverri y la presentadora Lussania Víquez, quienes encarnarán a Victoria, Sunana y Marcela, respectivamente, tres amigas que se sienten estancadas a sus 40 años y deben definir qué quieren hacer con su vida.

Esta será la primera vez que Chaverri, conocida por su personaje de ‘Rosalinda’, trabaje en la pantalla grande. Además, participará la reconocida actriz María Torres.

“Susana tiene una vida distinta a la mía en muchos aspectos. Yo no soy casada, ni tengo hijos, tampoco he llegado a los cuarenta, y ya eso en sí para asumir un personaje como ella, representa un gran reto. Pero eso es precisamente lo que he estado buscando hacer en los últimos años, retarme para crecer y aprender más”, comentó Sofía sobre su personaje.

Lussania Víquez recibió otra gran noticia, pero pensó que no cumpliría ese sueño por su embarazo

Gabbo Martínez y Alberto Lara son los productores y directores de la película. José Cordero (Jose Cordero)

Las escenas serán grabadas en varios sitios de San José, Heredia, Alajuela y San Carlos.

“La historia es sumamente divertida, pero al mismo tiempo nos pone a reflexionar sobre qué estamos haciendo para luchar por lo que queremos. Les garantizo que la van a disfrutar mucho y saldrán del cine con ganas de comerse al mundo”, dijo Alberto Lara, guionista y productor del filme.