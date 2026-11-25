El canal costarricense ¡OPA! recibió críticas en redes sociales durante la transmisión de la gran final de Miss Universe 2026, celebrada la noche de este martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

Aunque la atención de los costarricenses estaba puesta en la participación de Mariale Acosta, hubo un detalle de la cobertura televisiva que generó molestia entre varios espectadores: la traducción simultánea del certamen.

Algunos televidentes consideraron que la traducción no fue acertada, mientras que otros señalaron que no era lo suficientemente fluida para seguir lo que sucedía durante la competencia.

La situación provocó que varios usuarios recurrieran a las redes sociales para expresar su descontento con la transmisión.

Televidentes no perdonaron la traducción de ¡OPA!

La transmisión de Miss Universo 2026 por el canal 38 generó comentarios negativos relacionados con la traducción simultánea. (Facebook/Miss Universo)

“Esa traducción”; “Pésima la traducción”; “La peor traducción de la historia”; “La traducción, lo peor” y “Mejoren la traducción”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, hubo espectadores que destacaron la posibilidad de seguir el concurso internacional mediante otra señal televisiva.

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“Por dicha lo dan por Telemundo”, escribió uno de los usuarios.

La traducción simultánea es una herramienta importante para los espectadores de habla hispana, pues les permite comprender las intervenciones de las participantes y los presentadores durante el certamen.

Durante la presentación de la participantes que entraron al top 30, donde estuvo Costa Rica, la mayoría habló en inglés, por lo que la traducción fue clave para entender la gala.