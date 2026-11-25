Jennifer Barreto, de Puerto Rico, nueva Miss Universo 2026 (JAYDEE LEE/Getty Images via AFP)

Jennifer Barreto pasó de trabajar en la prevención de situaciones de crisis a convertirse en la nueva Miss Universo. La puertorriqueña fue coronada este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, durante la edición 75 del certamen, que se celebró en su país.

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Barreto nació en Mayagüez y representó al municipio de San Sebastián cuando ganó el concurso nacional, el 25 de junio de 2026. Sin embargo, su trayectoria comenzó mucho antes de llegar a las pasarelas.

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Tiene dos maestrías y trabajó con familias militares

Según People en Español, Barreto estudió Psicología y obtuvo dos maestrías: una en esa misma disciplina y otra en Trabajo Social.

También se preparó en áreas como intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio. En 2021 comenzó a trabajar como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas, donde participó en programas de apoyo a familias militares y atención de crisis.

Antes de llegar a las pasarelas, Barreto estudió Psicología y Trabajo Social. (Miss Universo/redes sociales)

Jennifer Barreto se convirtió en Miss Universo 2026 durante la gala celebrada en Puerto Rico. (Instagram/Instagram)

Es mamá y está casada

Fuera de su trayectoria profesional, Barreto es esposa de Yan Carlos Barreto y mamá de Penélope, de siete años. Es la segunda mujer que gana Miss Universo Puerto Rico siendo madre.

La nueva reina también hizo historia al darle a Puerto Rico su sexta corona universal. La primera llegó en 1970 con Marisol Malaret; después ganaron Deborah Carthy-Deu, en 1985; Dayanara Torres, en 1993; Denise Quiñones, en 2001; y Zuleyka Rivera, en 2006.

Quiñones también se coronó frente a su propio público, cuando Puerto Rico fue sede del certamen en 2001.