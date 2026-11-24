María Guadalupe Vargas Naranjo, actual Miss México, habló sobre Mariale Acosta durante una entrevista con Telemundo. (Facebook/Miss Universo)

La actual miss México, María Guadalupe Vargas Naranjo, tuvo palabras de apoyo para Mariale Acosta, miss Costa Rica, durante una entrevista con Telemundo en la previa de Miss Universo 2026.

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Cuando le preguntaron a cuál de las otras candidatas le gustaría ver ganar la corona, Vargas mencionó a Costa Rica y destacó que una mujer debe tener algo que aportar más allá de su apariencia.

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“Yo creo que hay muchas reinas que se lo merecen. A mí me encantaría ver a una mujer como Costa Rica llevarse esa corona. Considero fundamental que en estos tiempos la mujer no solamente sea guapa, hermosa, sino que tenga algo que aportar, y de todas las reinas que he conocido, Costa Rica tiene mucho corazón”, dijo a Telemundo.

La representante mexicana dijo que le gustaría ver a Costa Rica ganar la corona. (Instagram MU/Instagram MU)

Miss Universo celebra su edición número 75

La edición 75 de Miss Universo se celebra este martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Fátima Bosch, miss Universo 2025, entregará la corona durante la gala, en la que participarán candidatas de distintos países, entre ellas Mariale Acosta.

La previa está prevista para las 6:40 p. m. y la gala oficial comenzará a las 7 p. m. La transmisión en Costa Rica estará disponible en OPA Canal 38, Telemundo y TV Azteca.