La locura por el concierto de Shakira en Costa Rica es tal que las productoras del espectáculo han tenido que tomar decisiones de última hora relacionadas con la venta de entradas.

El lunes, Jogo y One adelantaron la preventa de entradas para todos los tarjetahabientes de Davivienda/Davibank tras agotarse en cuatro horas la preventa exclusiva para los clientes Visa de esos plásticos.

Shakira cantará en Costa Rica el 31 de enero de 2027. (AFP/AFP)

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Tras eso, este martes las productoras anunciaron una nueva decisión: desde las 2 de la tarde de este 24 de noviembre se habilitó la venta general de boletos, etapa que estaba prevista para iniciarse el 27 de noviembre.

Tres días antes de lo previsto

“Si todavía no tenés tu entrada, poné la alarma: hoy (martes) a las 2 de la tarde abre la venta general con todas las tarjetas”, indicó la producción local del show de la colombiana en sus redes sociales.

Es decir, la preventa general se adelantó tres días respecto a la fecha prevista.

Las entradas para el concierto de Shakira cuestan entre 34.500 y 124.500. (Fabiola Montoya Salas/Fabiola Montoya)

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Las entradas están a la venta en publitickets.com con precios que van de los 34.500 a los 124.500 colones, sin cargos por servicio.

La intérprete de La tortura se presentará en Costa Rica con su gira mundial Las mujeres ya no lloran el 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional.