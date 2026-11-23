Las productoras One y Jogo, encargadas del concierto de Shakira en Costa Rica, tomaron una decisión de última hora tras agotarse las entradas de la primera etapa de la preventa del show de la colombiana.

Shakira se presentará en Costa Rica el 31 de enero de 2027 con su gira mundial Las mujeres ya no lloran, y los boletos para el espectáculo salieron a la venta este lunes en exclusiva para clientes tarjetahabientes Visa Davibank/Davivienda.

Shakira cantará en Costa Rica el 31 de enero de 2027. (shiftlatam.agency/Suministradas a La Nación)

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Ese primer lote de entradas se agotó en cuatro horas, por lo que la producción adelantó la preventa para todas las tarjetas Davibank/Davivienda, para este lunes 23 de noviembre a partir de las 5 de la tarde.

Se adelanta la segunda etapa

La etapa de venta de entradas para esos clientes iniciaría, en principio, el 25 de noviembre y hasta el 26 de noviembre; sin embargo, la producción lo adelantó ante el montón de gente que corre a buscar su boleto para el concierto.

Shakira traerá a Costa Rica su exitoso tour Las mujeres ya no lloran. (el pa, El País / GDA / Uruguay)

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“¡Primera preventa sold out! ¡Gracias, lobas! Por la emoción, por la energía y por hacer que este encuentro con Shakira sea todo un éxito. Hoy (lunes 23 de noviembre) a las 5 de la tarde se habilitará la preventa para todas las tarjetas Davibank/Davivienda”, indicaron los productores en redes sociales.

La preventa general de entradas inicia el 27 de noviembre. Los boletos están a la venta en publitickets.com.