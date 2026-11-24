Yeris Lobo contó a sus seguidores que se sometió a una cirugía. (Instagram/Instagram)

Yeris Lobo compartió con sus seguidores una noticia importante sobre su salud: se sometió a una cirugía para tratar un problema que desde hace meses le provocaba dolor en los dedos gordos de los pies.

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El cantante reconoció que llegó al quirófano con nervios, pero también con mucha esperanza de recuperar su calidad de vida y volver a realizar sus actividades sin molestias.

“Hoy tengo miedo, pero también muchas ganas de volver a estar al 100%”, escribió en una publicación en la que explicó el proceso que ha enfrentado.

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Según contó, el dolor llegó a afectar su rutina, pues había momentos en los que no podía correr, permanecer mucho tiempo de pie ni realizar actividades que antes hacía con normalidad.

Yeris Lobo contó que ya había pasado por otra intervención

Yeris Lobo contó a sus seguidores que se sometió a una cirugía. (Yeris Lobo /Yeris Lobo)

El artista explicó que anteriormente se había sometido a un procedimiento médico, pero no obtuvo los resultados que esperaba. Por eso, esta vez decidió apostar por una nueva intervención con tecnología láser, en la que tiene puestas sus esperanzas de recuperación.

A pesar de las molestias, Lobo aseguró que nunca dejó de cumplir con sus compromisos artísticos. Salió a cantar, bailar y presentarse ante el público, incluso cuando sentía dolor.

“Porque si algo tengo claro es que mi pasión por la música es más grande que cualquier obstáculo”, expresó.

Agradeció a su tía y a su novia por el apoyo

En su mensaje, el cantante también dedicó unas palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron durante este proceso.

En especial, reconoció el apoyo de su tía Ana Victoria, a quien agradeció haber hecho posible que pudiera someterse a la operación. También destacó el respaldo de su novia, quien estuvo a su lado y le dio fuerzas durante los momentos complicados.

Aunque todavía no sabe cómo será el proceso de recuperación, Yeris se mostró esperanzado y aseguró que quiere volver a correr, bailar y cantar sin dolor.

“¡Nos vemos pronto sobre los escenarios, con más fuerza que nunca!”, concluyó.