A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2026, la costarricense Mariale Acosta ha llamado la atención de seguidores del certamen en diferentes países, quienes han elogiado su belleza, elegancia y desempeño en la pasarela.

En redes sociales, aficionados de México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico y muchos países más han expresado su admiración por la representante nacional.

Incluso, una persona cuestionó el respaldo que recibe la reina de belleza en su propio país.

“¿Por qué los ticos no hablan de su reina si es una de las mejores?”, escribió.

Extranjeros quieren ver a Mariale Acosta con la corona

Mariale Acosta (Instagram/Instagram)

Entre las reacciones destacan las de seguidores que, pese a tener una representante de su propio país, también desean ver triunfar a la costarricense.

“Si no gana mi país, Puerto Rico, la tica es mi favorita”; “Ojalá le toque esa coronita a Costa Rica”; “No la había visto bien, apoyo desde México, bella”, fueron algunos de los mensajes.

LEA MÁS: Mariale Acosta se sincera a horas de Miss Universo y hace conmovedora confesión sobre su historia

“Soy de Venezuela, pero qué mujerón Costa Rica”; “La amo desde Cuba” y “Linda la tica, saludos desde Nicaragua”, agregaron otros usuarios.

La pasarela de Mariale Acosta también recibió elogios

El desempeño de la representante de Costa Rica durante la competencia tampoco pasó inadvertido entre los aficionados al certamen.

“Costa Rica es espectacular”; “Costa Rica es máxima”; “Costa Rica es demasiado regia”; “La pasarela de la tica fue genial” y “Costa Rica no está dejando para nadie”, son parte de los comentarios.

Otros seguidores destacaron su belleza y vestuario.

“Una de las mejores vestidas, me sorprendió demasiado”; “La mejor de Centroamérica”; “Esta de Costa Rica sí está guapa” y “Este año los centroamericanos estamos representados por las más bellas”, añadieron.

Durante la preliminar del domingo, Mariale Acosta lució un vestido lila inspirado en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica.

¿A qué hora es la final de Miss Universo 2026?

La final será este martes a las 6:40. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

La gran final se celebrará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico y los costarricenses podrán seguir la transmisión a partir de las 6:40 p. m. por ¡OPA!, canal 38, y en genteopa.com/envivo.

La representante nacional buscará avanzar en la competencia, mientras seguidores de distintos países ya han expresado su deseo de verla entre las finalistas.