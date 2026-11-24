Toni Costa también trabaja como director de piso de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

A Toni Costa le llovieron las críticas, pero esta vez no por su participación como juez de Mira quién baila. El español recibió comentarios por el otro puesto que desempeña en Teletica.

Todo comenzó cuando el canal compartió un video de la presentación de Antuan Fallas y Alhanna Morales, en el que se observan algunos momentos de la coreografía. Una seguidora aprovechó la publicación para cuestionar el trabajo de Costa detrás de cámaras.

El español recibió críticas por su trabajo detrás de cámaras en Teletica. (captura /captura)

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Toni Costa también trabaja como director de piso de Mira quién baila.

“Demasiado esta pareja, lástima que esos cambios de cámara y esos planos tan fatales no dejan que el televidente admire bien lo que pasa en el estudio. Para otros programas contraten a un especialista en dirección de cámaras porque Toni definitivamente no funciona para eso”, escribió la internauta.

¿Cuál es el otro trabajo de Toni Costa en Teletica?

Además de formar parte del jurado de Mira quién baila, Costa trabaja como director de piso (floor manager) del programa desde setiembre de 2025.

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En ese puesto tiene a cargo la coordinación del talento y del equipo técnico durante las galas en vivo. Su labor también se observa en los ensayos generales y técnicos, donde está pendiente de los movimientos de los participantes y de la organización de cada presentación.

La crítica de la seguidora se centró en los cambios de cámara y los planos utilizados durante el baile, aspectos que, según su comentario, no permitieron apreciar bien la coreografía.