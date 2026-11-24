El bailarín agradeció los mensajes y muestras de cariño de sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Yenier Jiménez anunció que este domingo sería su última presentación en Mira quién baila. La noticia la compartió con sus seguidores por medio de un mensaje en redes sociales.

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El bailarín aprovechó para agradecer las muestras de cariño que recibió durante su participación en el programa y aseguró que disfrutó mucho esta temporada, pese a que las cosas se desarrollaron de una manera diferente para él.

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“Paso para contarles que hoy (domingo) es mi última presentación, mi último show aquí en Mira quién baila. Quiero agradecer el cariño a través de redes sociales, sus mensajitos, porque ha sido bastante, así que gracias de corazón”, expresó.

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1. Yenier Jiménez siguió vinculado al programa como coreógrafo y bailarín de apoyo. (redes/Instagram)

Jiménez también destacó la experiencia que vivió junto al equipo de producción y las personas que conoció durante el programa.

“Ha sido una temporada muy bonita, para mí este año las cosas se dieron un poco diferente, pero de verdad que me la he pasado increíble, he conocido gente, como cada año, ha sido una producción muy buena”, agregó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con el público en una próxima temporada.

“Gracias a todos, esperamos que el próximo año nos veamos,” concluyó.

¿Por qué Yenier Jiménez seguía en el programa?

Recordemos que Jiménez era pareja de Natalia Monge, quien tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión. Yenier permaneció vinculado a Mira quién baila durante la temporada.

El bailarín continuó trabajando como coreógrafo y brindando apoyo a los participantes que llegaban al programa, por lo que su presencia se mantuvo más allá de la salida de su pareja original.