La décima gala de la tercera temporada de Mira quién baila estuvo cargada de emociones este domingo 22 de noviembre y dejó definidos a los tres primeros finalistas de la competencia.

Aunque los participantes demostraron un alto nivel en la pista, la noche también terminó con dos nominados que deberán luchar por el último espacio disponible en la final.

Tapón y Lucia son los primeros finalistas de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tapón y Lucía fueron los primeros finalistas

Uno de los momentos más importantes de la noche llegó con la entrega del Premio Wao, que fue para Tapón y Lucía.

La pareja se convirtió así en la primera clasificada para la gran final de esta tercera temporada de Mira quién baila.

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A ellos se sumaron JP y Yessenia, quienes también consiguieron su pase a la última etapa del programa.

La tercera pareja en asegurar un lugar fue la conformada por Antuan y Alahana, dos participantes que han estado entre los favoritos de mucha gente durante la temporada.

JP y Yessenia consiguieron su clasificación a la gran final de la tercera temporada de Mira quién baila. Antuan y Alahana también aseguraron su lugar entre las parejas finalistas del programa. (Cortesía Teletica/La Nación)

Papi Paz y Karla Quesada quedaron nominados

No todos pudieron celebrar su clasificación durante la décima gala.

Papi Paz y Karla Quesada fueron los dos famosos que terminaron nominados, por lo que uno de ellos quedará fuera de la competencia.

La decisión ya no dependerá de sus presentaciones de este domingo, sino del respaldo que reciban de los televidentes.

El público decidirá quién llega a la final

Con tres parejas clasificadas, Mira quién baila tiene pendiente únicamente el cuarto y último cupo para su gran final.

Ese espacio será para Papi Paz o Karla Quesada, dependiendo de la decisión del público.

De esta manera, la tercera temporada entra en su etapa decisiva, con tres finalistas confirmados y una última clasificación por resolver.