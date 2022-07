¿Cuándo y a qué hora salen a la venta las entradas del concierto de Daddy Yankee en Costa Rica?

Daddy Yankee traerá el 22 de octubre última su gira al Estadio Nacional. Instagram

Este lunes, a partir de las 10 a. m., saldrán a la venta las primeras entradas para el concierto de Daddy Yankee y la tiquetera Publitickets prometió que no habrá ningún problema con el sistema para que todos puedan comprar sus entradas.

El puertorriqueño se presentará el 22 de octubre en el Estadio Nacional y los primeros en adquirir su boleto serán los clientes de la marca Liberty, que recibieron un código en su celular el viernes anterior. La preventa para ellos será hasta el martes a la medianoche.

En conciertos pasados como el de Alejandro Sanz (1 de mayo) varios usuarios se quejaron en redes sociales porque la página publitickets.com se cayó durante horas, luego los personeros de la plataformar informaron que se debía a problemas técnicos fuera de su control.

Sin embargo, dichos problemas ya fueron solucionado y prometieron que también para el miércoles 13 de julio, que los boletos estarán disponibles para el resto del público, tampoco habrá atrasos.

“Comenzamos una relación muy importante con una empresa regional que le da el servicio a una gran tiquetera a nivel mundial y estamos en más de 200 millones de clicks, no hay forma (de que se pegue el sistema), si a ellos no los ha dejado botados, no veo por qué nos boten aquí, entonces, sí estamos preparados al punto que estamos saliendo a la venta a las 10 a. m. y, si ustedes ven las tiqueteras, siempre salen a la medianoche porque es una hora que, creyendo que todo el mundo está dormino, no se va a caer (el sistema) y así no recibir críticas, pero nosotros vamos a arrancar a una hora normal y sabemos que podemos controlarlo. Con el concierto de Alejandro Fernández lo hicimos y no hubo ningún problema”, dijo Pablo Marín, vocero de la tiquetera.

Así quedará el montaje del concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. (Cortesía)

[ Prepare el bolsillo: entradas para concierto de Daddy Yankee se venderán en dólares ]

El costo de las entradas para el concierto del reguetonero son: Alfombra azul Liberty $270, Diamante Liberty $230, Oro Liberty $205, platea este $175, balcón este $135, sombra este $110, norte $55, sur $55 y gramilla $75. Los boletos se venderán según el tipo de cambio del dólar.

Arceyut Producciones además anunció este fin de semana que los menores de 12 años en adelante solo pueden ingresar a las áreas Sol Sur y Sol Norte, porque en las demás localidades se venderá licor.