¡Cuidado con las uvas! El mortal peligro que acecha a su mascota esta medianoche según experto

Durante diciembre, las mascotas se enfrentan a una serie de estímulos como luces, música alta, gran cantidad de gente y fuegos artificiales que pueden desarrollar picos de ansiedad, causando que las fiestas de fin de año sean estresantes para ellos.

En ese sentido, durante el Año Nuevo, otro de los riesgos a los que se enfrentan se encuentra servido en la mesa antes de la medianoche; se trata de las uvas, una fruta que tradicionalmente se come al compás de las campanadas y que es altamente tóxica para las mascotas.

Perros y gatos también pueden comerse una uva este fin de año, pero eso no es bueno para ellos. (Canva /Canva)

Ante ello, el experto en bienestar animal José María Zamora, mejor conocido en redes sociales como “Chemanimals”, advirtió sobre los riesgos que hay cuando tu perro o gato ingiere uvas por accidente.

Este tipo de contratiempos es más frecuente de lo que se cree, pues si tu animal de compañía está acostumbrado a deambular por todos los espacios del hogar, puede tomar a escondidas alguna uva mientras se encuentran en la mesa o, accidentalmente, puede que caigan unas cuantas al piso.

Las uvas son deliciosas, pero un poco peligrosas para las mascotas. (Marcela_Bertozzi)

El experto señaló que, gracias a su forma esférica y color, esta fruta resulta atractiva a la vista de cualquier animal; a pesar de ello, los perros son los que mayormente tienden a comerlas, pues los gatos suelen jugar con ellas.

“El componente tóxico en las uvas, específicamente en los gatos, crea una insuficiencia renal muy aguda. Puede que no presenten señales de manera instantánea, pero tiende a empeorar en cuestión de horas”, dijo el creador de contenido.

“Chemanimals” es un veterinario originario de Culiacán, Sinaloa, que se posicionó como uno de los expertos más vistos en Latinoamérica, con más de 10 millones de seguidores en TikTok por su amplio conocimiento en todo tipo de fauna. Por este motivo, su experiencia en el cuidado de perros y gatos orienta a cientos de internautas ante situaciones de riesgo.

Si su perro se come una uva, puede darle vómito, aislamiento y dolor abdominal para que lo tome en cuenta si planea comer esta fruta apenas anuncien la llegada del 2026.