Daddy Yankee: Amante de los animales, dueño de dos fundaciones y hombre de familia

En marzo anterior Daddy Yankee anunció su retiro de la música porque se quiere dedicar más a su familia. GDA/El Universal

Daddy Yankee es considerado uno de los cantantes que puso el reguetón en el panorama mundial, con su música ha hecho bailar a millones y ahora que anunció su retiro, acompañado de una gira mundial en la que está incluida Costa Rica, recordamos por qué es uno de los cantantes que muchos aman.

Además de robarle el corazón a miles de fanáticos con su música, el reguetonero también se ganó la admiración de muchos más por el respeto y gran amor que le tiene a los animales.

Hace tiempo publicó en Instagram una foto con su mejor amigo, Kaleb, un cachorro de la raza American bully y con quien estaba disfrutando de un paseo en yate.

Su esposa Mireddys González, quien también comparte su amor por los animales, es quien sube más fotos de como los perrhijos del cantante están superconsentidos y son los reyes de casa.

Otra de las razones por las que se ganó la admiración de los animalistas es porque no trata a los perritos como mascotas, sino como miembros de la familia, ya que tienen un asiento exclusivo en sus vuelos privados.

Daddy y su esposa son muy amantes de los animales. GDA/El Universal

Entregado a su familia

El intérprete de música urbana también conserva, por más de 25 años, un matrimonio sólido.

Fue a los 17 años cuando se casó con Mireddys González, con quien procreó a sus tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jesaeelys Ayala González.

A pesar del gran éxito que ha tenido el cantautor, no ha descuidado a su familia y muchas de sus actividades las hacen juntos.

El rapero, de 45 años, además ha mostrado sensibilidad por los más necesitados, por lo que creó la fundación “Corazón guerrero” en 2008, la cual inició con la idea de ayudar a la reinserción en la sociedad a expresidiarios.

“La persona que quiere ir adelante se propone cambiar su vida. Pude encontrar un cambio en mi vida y agradezco a la gente que me convirtió en un líder y que pudo canalizar mi vida en todos los cambios”, expresó en su momento frente a jóvenes recluidos en una cárcel juvenil de Guaynabo, ciudad aledaña a San Juan, Puerto Rico.

El puertorriqueño quería ser beisbolista antes de ser cantante. GDA/El Universal (David Villafane/Staff/David Villafane / staff)

También con apoyo de su fundación creo “Daddy’s House” (La casa de Daddy), que es un centro infantil para la comunidad de Santo Domingo, en la República Dominicana, la cual alberga a damnificados de huracanes y da desayunos y almuerzos a 100 niños de la zona.

“República Dominicana es un país que me ha dado muchísimo, pero cuando visito esta tierra siempre hay una necesidad bien grande y muchos niños sin comer que me tocan el corazón”, dijo el Big Boss (el gran jefe) al explicar las razones que lo motivaron a construir el comedor.

Tragedia lo cambió

Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es su nombre real, antes de ser cantante soñaba con ser beisbolista, pero esos sueños se destruyeron cuando recibió un disparo cuando era joven.

En el 2017, durante una entrevista para el programa El Hormiguero, de España, que Daddy Yankee habló sobre su vida y la difícil situación por la que atravesó cuando era joven.

“Llegó un momento de frustración, iba a ser jugador de béisbol y mis sueños se frustraron... la única opción que me quedó fue la de la música”, contó.

Durante dicha entrevista explicó que fue alcanzado por una bala de un rifle AK-47, la cual rompió su cadera cuando tenía 14 años. Un indigente fue el que se acercó a ayudarlo.

El cantante se presentó durante los Kids Choice Awards México 2019 con gran éxito. Foto: GDA/El Universal

Con cuatro álbumes de estudio siempre se ha mantenido en las listas de popularidad y con ellos ha vendido alrededor de 30 millones de copias, mientras que su álbum Barrio fino hizo historia, ya que se convirtió en el álbum de música latina más vendido de la década del 2000.

Precisamente, de Barrio fino se desprende uno de sus mayores éxitos: Gasolina, el cual arrasó en las listas de popularidad y puso en la mira mundial al reguetón, un género algo desconocido en aquel entonces.

Daddy Yankee ha sido uno de los artistas latinos más premiados, con siete Grammy Latinos; 28 Billboard latinos y el año pasado fue condecorado por Billboard con el premio al Salón de la Fama, convirtiéndose en el primer artista urbano latino en formar parte de ese selecto grupo.

Despacito rompe récord

Hace cinco años la compositora Erika Ender, junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee, dieron a conocer al mundo su creación musical Despacito, pieza que, como dirían popularmente, la rompería en todo el mundo.

Durante las primeras semanas de su lanzamiento, la canción se posicionó en el número uno de todas las listas de popularidad en más de 80 países.

En YouTube, por primera vez en la historia, logró romper tres récords Guinness durante el 2018, por alcanzar 5 mil millones de reproducciones, aunque cada día la cifra crece más.

La dupla Luis Fonsi y Daddy Yankee fue un éxito mundial. Archivo (Lynne Sladky)

— "Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", Daddy Yankee

La despedida

Tras 32 años de trayectoria, el reguetonero confirmó su retiro de la música en marzo de este año y también lanzó su último álbum llamado Legendaddy.

“Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina”, escribió en una publicación.

También anunció su última gira de conciertos llamada La última vuelta, que lo traerá el 22 de octubre al Estadio Nacional, en La Sabana.

Arceyut Producciones está a cargo de este evento y en las próximas semanas anunciará el precio de las entradas y el día que saldrán a la venta, pues sin duda se vendrán en horas.