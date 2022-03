Le meten carbón a Bryan Ganoza para que acuse a Daddy Yankee de copiarle

En estos días muchas personas en redes sociales estuvieron hablando de un detalle que se vio en el lanzamiento del disco de despedida de Daddy Yankee, llamado Legendaddy.

Resulta que el ícono que escogió el puertoriqueño para acompañar la producción fue el dibujo de un cabro, lo cual, al menos en Tiquicia, está casi que patentado por Bryan Ganoza, mejor dicho “El cabro más macabro”.

Al cantante tico lo etiquetaron varias personas metiéndole carbón para que denunciara al “Big boss” por copión, aunque, al parecer y debido al respeto que Ganoza le tiene, nada más compartió las historias como parte de la anécdota, quizá hasta se sintió orgulloso por la gran trayectoria que ha tenido el intérprete de La Gasolina.

Daddy Yankee acaba de anunciar la gira con la que se despedirá de su carrera musical. El Universal

Amoroso

Por cierto, ahora que se convirtió en padre por segunda vez, el stripper ha mostrado un lado bastante amoroso que no le conocíamos, con su hija Colette, quien hace unos días cumplió tres añitos.

Ganoza mostró fotos de la preparación de la fiesta, del queque y de lo bien que la pasaron, acompañados de su familia, amigos y de Youcenar Castro, madre de los hijos.

Bryan Ganoza está mostrando una faceta más bonita que la acostumbrada.

También, cuando su expareja ( o pareja, ya no se sabe porque no se ven para nada peleados) estuvo internada, él anduvo de arriba pa’ abajo con la pequeña, demostrando que no es un tata despreocupado como mucha gente piensa.

Según lo que ha contado en sus redes, su bebé Bastian todavía está internado en el hospital, por ser un bebé prematuro, y el excombatiente está a la espera de que salga para poder chinearlo como a su otro retoño.

Artistas ticos reconocen trabajo de Daddy Yankee

Daddy Yankee asombró a sus fans este domingo al anunciar su inminente retiro de la música con un álbum y una gira de despedida, en donde está incluido nuestro país, el 22 de octubre de este año.

El puertorriqueño puso al reguetón en el mapa mundial con éxitos que incluyen “Gasolina”, “Somos de calle”, “Con calma” y “Despacito” y eso se lo reconocen los artistas costarricenses que han interpretado música urbana.

Daddy Yankee siempre se luce en sus shows. EL UNIVERSAL/Germán Espinosa/EELG

“Creo que ya hizo y ganó todo lo que podía ganar, fue el número uno por más de veinte años y creo que es un buen momento para retirarse y dar paso a los nuevos talentos que vienen”.

“Daddy Yankee ha aportado demasiado a la música urbana, marcó un estilo y puso el reguetón en la escena, a partir de él, la escena creció de manera increíble, es un pionero en esto”, dijo el cantante Keylor González, conocido como Killa.

Gonín estuvo de acuerdo con Killa y resaltó que gracias al Daddy, se dejó de relacionar la música urbana con cosas malas.

“Antes de los 2000 la música urbana la relacionaban con la violencia o los maleantes y no le daban el respeto que se merecía, Daddy Yankee ayudó mucho con su calidad de producción y videos para que el género se viera distinto y lo convirtió en la música más escuchada del mundo.

“Quizá está satisfecho con todo lo que ha hecho, ya dejó un legado y todos los respetan como el jefe que es del género, no creo que se aleje del todo de la música, igual he visto que muchos artistas se retiran y a los años no se aguantan y sacan otra pieza”, comentó el intérprete de “Hablo como tico”.

“Fue el pilar de toda la música urbana, ha sido la inspiración de muchos y de no ser por él no habrían tantos cantantes hoy en día. Es una leyenda y siempre lo va a ser”, agregó Gimario.

La meta

El cantante puertorriqueño se presentó en Tiquicia en el 2019. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Por medio de un video, el artista puertorriqueño dijo que ya veía la meta a la maratón que ha estado corriendo durante más de 25 años de carrera.

“Este género, la gente me dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo.

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos”, agregó Yankee, quien debutó en 1995 con el álbum “No Mercy” y alcanzó el estrellato internacional unos años después con el emblemático “Barrio fino”.

Yankee, cuyo verdadero nombre es Ramón Luis Ayala Rodríguez, lanzará el jueves por la noche “Legendaddy”, que definió como “una pieza de colección” que incluirá todos los estilos que lo han definido.

A esto le seguirá “La última vuelta”, una gira de 41 fechas que comenzará el 10 de agosto en Portland, Oregón y lo llevará por todo el continente.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piense en limitaciones, y trabajen por sus familias y por los suyos”, expresó el apodado “Rey del Reggaetón” en su emotivo mensaje.

“En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, yo bajo pa’ los barrios y los caseríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso pa’ mí vale mucho”, añadió.