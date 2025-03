Dani Maro mostró quién lo cuida en medio de su recuperación tras seria operación

Dani Maro estuvo hospitalizado unos días de la semana pasada y preocupó a sus fans. Fotografía: Instagram Dani Maro. (redes/Instagram)

El cantante Dani Maro –cuyo nombre de pila es Daniel Fonseca– dejó ver este martes la herida de la operación de emergencia que le tuvieron que hacer la semana pasada y que lo tuvo hospitalizado por varios días.

Maro mostró la herida aún con hilos mientras grababa a su hijo Samuel poniéndole las medias, algo que el artista quiso documentar, según dijo, para cuando sea adulto mayor saber que alguien lo cuidará.

Como estaba sin camisa, la herida de la cirugía quedó a la vista en el video y él, al darse cuenta, escribió que este miércoles ya le quitan los hilos.

El exparticipante de Nace una estrella le pegó un susto a sus seguidores a mediados de la semana pasada cuando posteó fotos desde una cama de hospital.

Dani Maro mostró la herida de la operación al compartir esta historia. Fotografía: Instagram de Dani Maro. (Instagram/Instagram)

“Barrita, andaba desaparecido, pero ya casi les doy musiquita. Todo en la vida es primero Dios, a veces pensamos que tenemos el control de todo y en realidad es que no. Cualquier cosa puede pasar en momentos, por eso amen mucho, sueñen mucho, perdonen, pidan perdón, venzan el miedo y agradezcan el triple”, publicó el pasado miércoles.

Dos días después contó que lo tuvieron que internar de emergencia para una operación del apéndice.

Dani Maro participó en la pasada edición de Nace una estrella. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

“Casi me voy pa’l otro patio, barrita. Nada más agradecerles por los mensajes y contarles que ya me operaron, ya estoy aquí en mi casita, ya pasé en el hospi lo que tenía que pasar, llegué con infección en el apéndice y me he pegado un susto. Es que esa carajada es muy repentina y duele mucho y cuando se infecta eso es cosa seria”, afirmó Maro el viernes pasado.