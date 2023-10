Dani Maro pidió que no voten por él en Nace una estrella, esta es la razón

Dani Maro, participante de Nace una estrella, cantó una canción suya en la quinta gala, la cual escribió para su hijo. (Lilly Arce Robles.)

El cantante Dani Maro sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales, la noche del lunes, que ya no voten más por él en Nace una estrella.

El participante aseguró a La Teja que su petición tiene un propósito muy personal, pero que eso no quiere decir que desea salir de la competencia. Lo que busca es que, antes de que voten por él, conozcan su historia.

Daniel Fonseca explicó que cuando él fue a la audición para el programa de Teletica, lo hizo pensando en que quería que la gente lo conociera y escuchara sus temas originales, pero que hace unos días pasó algo que lo hizo comprender que ese no es su propósito como artista.

“Creo que esto de la música es simplemente un don que Dios nos da y que uno al utilizarlo como trabajo pasan los días y uno se convierte a veces en una maquinita que lo que quiere es que lo aplaudan, llenar el ego, que le paguen, que lo conozcan y así. Hace unos días me llegó un mensaje que si yo tenía un video donde fui a cantar a la sala de quimioterapia, donde estaba el papá de ella (una seguidora) y eso me hizo caer en razón del por qué quiero cantar y dedicarme a esto”, dijo.

Dani es de los pocos participantes que ha variado su género al cantar y nos adelantó que este domingo cantará una bachata. (Lilly Arce Robles.)

Mensaje lo confrontó

Dani explicó que hace ocho años atrás, cuando apenas empezaba su carrera y no tenía tantos seguidores, iba a los hospitales a cantar para llevarle un momento de alegría a los pacientes en medio de tanto dolor y que eso lo hacía muy feliz, pero que tiempo después lo dejó de hacer pensando que el reconocimiento y los aplausos estaban en otro lado.

“Cuando esta seguidora me mandó ese mensaje, yo quedé confrontado conmigo y ahí me puse a pensar y decir: ‘Sí es cierto, yo pensé que yo vine a esta canal para que me conocieran, para que escucharan mi música’, pero en realidad es como Dios diciéndome: ‘Usted vino a este canal porque acuérdese que su propósito es llevar esperanza a los lugares donde se pierde por un diagnóstico, a transmitir alegría y buen mensaje’”.

María Rojas era el nombre de su madre y por eso él eligió su nombre artístico: Dani, de Daniel, y Maro por las dos primeras letras del nombre de su mamá.

Este es el mensaje que le puso una seguidora, que lo hizo recordar cuál es su propósito como artista.

“Yo siento que la gente a veces apoya a alguien y no sabe a quién está apoyando en realidad, no solo en este concurso sino en la vida en general. A veces apoyamos a gente que no sabemos cuál es su intención con sus letras, cuál es la intención de su fama, por eso yo le digo a la barrita (a su público) que si me van a apoyar no me dejen que sea de esos artistas que en su propio ego pensó que estaba triunfando, que no voten por mí sin leer mi mensaje antes y que una vez que sepan cuál es mi propósito como artista, que ahí sí se sientan felices y orgullosos de saber a quién están levantando, a quién quieren ver en una final, a quién quiere ver con un premio”, agregó.

Hace seis años Daniel perdió a su madre producto de un cáncer de páncreas y, según ha dicho, por ella es que decidió dedicarse a la música, porque cuando él le cantaba la hacía sentirse mejor en medio de su enfermedad.

“Este no es un mensaje de que me quiero rendir sino que luchemos juntos por llegar a la final sin olvidar cuál es mi propósito por el cual empecé a cantar”, aclaró.