Dani Maro está vuelto loco porque en las últimas horas recibió un mensaje con una invitación de Karol G para el concierto de este viernes en el Estadio Nacional.

El cantante la venía pulseando para que Karol G escuchara su canción “Pura vida en Costa Rica”, y ojalá poder cantarla juntos en sus conciertos de Costa Rica.

Dani Maro está vuelto loco con la sorpresa que recibió de Karol G. (redes/Instagram)

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Esos movimientos de los últimos días pusieron a Maro en el radar de La Bichota, quien a través de la productora Move Concerts le comunicó al costarricense su deseo de que estuviera en el show de este viernes como invitado especial.

Esto decía el mensaje

“Ayer (jueves) me llegó este mensaje, sea cual sea el resultado conocerlos en esta locura es mi recompensa, gracias por el apoyo barrita. Al final me dijeron que debo llegar hoy (viernes) así que hoy viernes los veo. Gracias a cada persona que me echó la mano, que creyó y por más que no estaba en sus manos siguieron hasta el final”, expresó.

Maro leyó parte del mensaje que recibió de la encargada de prensa de Move Concerts.

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“El motivo de mi mensaje es porque el equipo de Karol G quiere invitarte, junto a dos acompañantes, al concierto que ofrecerá la artista en el Estadio Nacional. Serás parte de sus invitados especiales en una zona que ella tiene reservada para ello”, dice el mensaje.

Dani Maro contó la sorpresa que recibió de Karol G

Dani quedó feliz con la oportunidad, pues aunque no subirá al escenario a cantar con la colombiana, sí vivirá su concierto desde un área de privilegio.

“Y para finalizar con broche de oro, el mánager me dijo que estaré en los after party del viernes y sábado”, celebró.

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