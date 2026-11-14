Famosa artista hizo un llamado a Karol G por sueño de Dani Maro

Dani Maro sigue en su lucha porque Karol G lo invite a cantar en su concierto. (redes/Instagram)

El sueño del cantante costarricense Dani Maro de compartir escenario con Karol G en Costa Rica sigue sumando aliados y ahora ha recibido un empujoncito de una figura que nadie esperaba.

Se trata de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, quien tiene una amplia trayectoria en México y millones de seguidores en sus redes sociales.

LEA MÁS: El gran secreto detrás del vestido de novia que usó sobrina de Maribel Guardia

La tica vio el video que publicó Dani Maro desde el Estadio Nacional, en el que le pide a la intérprete colombiana que le dé la oportunidad de abrir uno de sus conciertos, programados para el 27 o 28 de noviembre en Costa Rica.

Maribel no se quedó como una simple espectadora y decidió intervenir directamente en la publicación con un mensaje para la colombiana.

“Karol G, ojalá le des la oportunidad de abrir tu concierto, lo matarías de amor, y la gente aquí lo quiere mucho, y a vos te adoran”, escribió la artista.

Dani Maro quedó sorprendio al ver el comentario de Maribel Guardia. (redes/Instagram)

El comentario tomó por sorpresa al cantante nacional, quien no esperaba recibir semejante respaldo de una figura tan reconocida a nivel internacional.

La intervención de la costarricense también llamó la atención de los seguidores de Dani, quienes ahora tienen una razón más para mantener viva la esperanza de que su petición llegue hasta los ojos de la llamada Bichota.

Dani Maro le hizo una respuesta a la canción de Karol G

Esta no es la primera vez que el cantante ha hecho pública su ilusión de compartir escenario con Karol G. Desde hace varias semanas viene moviendo su canción “Pura vida en CR” y buscando que la colombiana la escuche.

El tema, lanzado en setiembre del 2025 como un homenaje a la cantante, tuvo una respuesta muy positiva en plataformas digitales y se convirtió en una de sus grandes apuestas para acercarse a su ídolo.

LEA MÁS: Dani Maro viajó hasta Medellín para acercarse a Karol G y consiguió algo que no esperaba

De hecho, hace unos días el club de fans de la “Bichota” en Costa Rica también se sumó a la petición y empezó a postear la canción de Maro para que ella la escuche.

Ahora, con Maribel Guardia sumándose al llamado, la pelota está del lado de Karol G.

Dani Maro compartió un video en Instagram

¿Será que la colombiana ve el mensaje y le cumple el sueño al artista costarricense? Por ahora, Dani Maro ya tiene una aliada de lujo.