El gran secreto detrás del vestido de novia que usó sobrina de Maribel Guardia

El miércoles, Maribel Guardia dejó a mucha gente sorprendida con el anuncio de que su conocida sobrina Maribel García se casó.

García vivió años en la casa de la actriz y cantante costarricense y de su esposo, Marco Chacón, a quienes veía como sus segundos papás.

Maribel Guardia junto a su esposo Daniel tras su boda en España. (Instagram/Instagram)

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Dos días después de que la periodista deportiva dio el “sí, acepto”, Maribel Guardia contó un secreto detrás del vestido de novia que lució su familiar.

El mismo vestido que usó Maribel Guardia

El vestido blanco con el que se casó García fue el mismo que usó Guardia en su boda civil del 18 de junio de 2010 con Marco Chacón.

“Ay qué lindo, en verdad me tocó el corazón verte en mi vestido. Te veías perfecta”, escribió Maribel Guardia este viernes en Instagram con una foto de ella del día en que se casó y otra de su sobrina.

“Eres una niña tan especial, te adoro Mari y le pido a Dios que tú y Daniel estén bendecidos por siempre. Eres la novia más linda que he visto”, agregó la artista en su mensaje.

Maribel Guardia mostró esta foto para confirmar que su vestido de novia de la boda civil con Marco Chacón lo usó su sobrina en su reciente matrimonio. (Instagram/Instagram)

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“Fue un honor usar ese vestido tan significativo para ti”

Maribel García reaccionó al comentario de su tía expresándole lo que significó para ella lucir el atuendo que llevó en su boda civil, que se realizó a las espaldas del Gran Cañón, en Arizona.

“Para mí fue un honor usar ese vestido tan significativo para ti. Sé lo importante que fue esa boda en la que solo asistió Julián como testigo de ese amor tan hermoso que tienen tú y tío, que son de mis ejemplos de amor bonito”, afirmó la recién casada.

Maribel García es bastante conocida en México porque trabajó como periodista deportiva en la televisión de ese país, en cadenas como Televisa y TUDN.

Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron por lo civil en 2010. (Instagram: Maribel Guardia /Instagram: Maribel Guardia)

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