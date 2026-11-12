Maribel Guardia sorprende con una noticia de su conocida sobrina que pocos vieron venir

Maribel Guardia dejó a todos sorprendidos este miércoles con una noticia que confirmó sobre su conocida sobrina, Maribel García, quien vivió con ella en México durante gran parte de su vida.

García veía a Maribel y a su esposo Marco Chacón como sus segundos papás y ellos a ella como una hija. La periodista se desempeñó como reportera deportiva en canales como TUDN y Televisa.

Maribel Guardia confirmó este miércoles que su sobrina, Maribel García, se casó en España. (Instagram/Instagram)

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Según dio a conocer la actriz y cantante costarricense este miércoles, su amada sobrina se casó e inició una nueva vida muy lejos de ella, pues al parecer su marido es español y se fue a vivir a ese país.

“No puedo estar más feliz por ti, mi niña hermosa”

Guardia compartió fotos del especial momento de García y le dedicó un lindo mensaje, en el que dejó salir a flote lo que significa la joven para ella.

“¡Qué emoción tan grande ver a mi sobrina amada llegar al altar y comenzar esta nueva etapa de su vida en España! No puedo estar más feliz por ti, mi niña hermosa. Te mereces todo el amor, la felicidad y las bendiciones del mundo. Que esta historia que hoy comienza esté llena de complicidad, respeto, risas y muchísimo amor”, expresó Maribel Guardia en Instagram.

“¡Que vivan los novios! Los quiero con todo mi corazón”, agregó la artista quien, por supuesto, junto a su esposo, fue de los invitados más especiales que asistieron.

Maribel Guardia es casi una segunda mamá para Maribel García. (Instagram/Instagram)

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Sobrina no se quedó callada

De hecho Maribel García así se lo expresó al comentar la publicación de su tía.

“Los amo muchísimo. Gracias de corazón por venir y por estar conmigo en uno de los momentos más especiales de mi vida. No saben lo que significan para mí”, dijo García.

También agradeció el papel casi de papás que asumieron Maribel y Marco con ella.

“Gracias por haber sido parte de mi formación, de mi crianza y de la persona que soy hoy. Por ser como mis papás en México, por cuidarme, guiarme, enseñarme valores, acompañarme en cada etapa y ser esos maestros de vida que uno tiene la bendición de encontrar en el camino. Los llevo siempre en mi corazón. ¡Gracias por tanto y por estar aquí!”, escribió la feliz recién casada.

Maribel García dio el sí y se fue a vivir a España. (Instagram/Instagram)

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A Maribel García le deseamos mucha felicidad y amor en la nueva etapa de vida que inició en la Madre Patria.