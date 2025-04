Sobrina de Maribel Guardia no se acostumbra a ausencia de Julián Figueroa y así lo recordó

Maribel García es la guapa sobrina de Maribel Guardia. Fotografía: Instagram Maribel García. (Instagram/Instagram)

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, publicó un mensaje bastante emotivo al recordar este miércoles a su primo, Julián Figueroa, quien cumple dos años de fallecido.

La sobrina de la artista tica recurrió a Instagram para honrar la memoria de Julián con palabras y fotos sobre tiempos que vivieron juntos y los cambios tras su partida.

“Hace dos años trascendiste de este mundo y te juro que no me acostumbro a no escucharte en la casa cantando con tu guitarra, jugando con tu hijo, platicando con tu mamá y tío Marco o leyendo en la hamaca”, publicó García, quien lleva años viviendo con su tía en México.

Maribel García compartió fotos bastante personales de ella junto a su tía Maribel Guardia y su primo Julián Figueroa. Fotografía: Instagram Maribel García. (Instagram/Instagram)

La periodista deportiva reconoció que la vida en la familia cambió completamente el 9 de abril del 2023, el día en que murió Julián.

“La vida nos ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos desde que ya no estás, nos haces mucha falta con tu humor negro, inteligencia, ocurrencias y tu risa. Desde el cielo sé que cuidas a tu pequeño y a nosotros. Hoy quisiera abrazarte muy fuerte. Fuiste, eres y serás mi amigo, primo y hermano. Te amo”, continuó Maribel García en su mensaje.

Esas afirmaciones podrían hacer referencia al momento de “convulsión” que hay en la familia tras la demanda que presentó Guardia contra su exnuera Imelda Garza y que se trajo al traste una aparente buena relación que presumían en redes.

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, dijo que Julián Figueroa más que un primo fue su hermano y amigo. Fotografía: Instagram Maribel García. (Instagram/Instagram)

Hay que recordar que Maribel Guardia anunció el 21 de enero que había demandado a Imelda en protección de la integridad de José Julián, su único nieto, ya que sospecha de consumo de alcohol y otras sustancias por parte de la viuda de Julián Figueroa.

En medio de ese controversial proceso judicial es que la familia de Maribel Guardia, encabezada por ella, honró la memoria de Julián Figueroa.

