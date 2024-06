Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, cumple otro de sus sueños en México

Maribel García actualmente trabaja en un nuevo canal deportivo que hay en México llamado Hi Sports, ahí es parte de un programa que se llama Only Fut. (Instagram)

Maribel García, la guapísima sobrina de Maribel Guardia, está por cumplir uno de sus grandes sueños en México en un año muy especial para ella, pues celebra una década de vivir en el país azteca y en la misma casa que su famosísima tía.

García, de 31 años, es una periodista deportiva que se fue a perseguir su sueño americano a ese país y no a Estados Unidos, como la mayoría de la gente. Allá le ha ido bastante bien a pesar del duro ambiente en el que se desenvuelve.

A la lista de sueños con la que se fue en el 2014 de Costa Rica, Mari está a punto de hacerle un “check” más, pues uno de sus grandes anhelos profesionales se le cumplirá: la cobertura de la Copa América.

Como en México es bastante famosa gracias a su paso por Televisa, la cadena deportiva TUDN y actualmente el canal Hi Sports; la guapa fue escogida por uno de los patrocinadores de la Selección de México para que le diera cobertura a la participación del “Tri” en el certamen continental, que inicia este jueves 20 de junio en Estados Unidos.

Según contó en una reciente entrevista con La Teja, fue una reconocida compañía de alquiler de autos que opera en varias partes del mundo y que patrocina a la selección azteca la que le confió esa misión, que hará por medio de sus redes y muy cerquita del equipo de todos los mexicanos.

“Es un sueño cumplido porque siempre he querido ir a la Copa América. Ya me tocó Champions, el Mundial de Rusia y ahora que México y Costa Rica van a estar en este torneo, que no será nada fácil, es una ilusión muy grande”, comentó García.

Maribel García tiene 31 años y es guapísima. Ella vive con Maribel Guardia y aprovechó el piano de la cantante y actriz para hacerse este sensual foto. (Instagram)

Amor por dos camisetas

Dice que está muy emocionada porque muchas selecciones americanas están viviendo relevos generacionales, con las salidas de legendarias figuras del fútbol americano (mencionó a Messi) y la llegada de promesas que pintan bien.

“Hay un cambio generacional de futbolistas que crecimos viendo y que ya van saliendo, y está entrando una nueva generación muy fuerte en Brasil, Costa Rica, México. Eso me ilusiona mucho de esta oportunidad; además del ambiente de América Latina que es tan alegre, tan futbolero, aquí nos encanta el fútbol, entonces va a ser un ambientazo, le vayas a la selección que le vayas”, celebró.

Además, para ella es muy especial trabajar con la Selección de México, un equipo al que apoya y que la hace dividir su corazón, porque a Costa Rica la lleva en el alma.

“Es un gusto trabajar con la Selección de México, aunque nunca olvido mis raíces, pero este país me ha recibido con los brazos abiertos. México es un país que me acogió y me abrió los brazos y aunque no a todas las personas les puede agradar que vista las dos camisetas (la de la Sele y la del Tri), porque hay una rivalidad muy fuerte entre ambas selecciones, este es mi país también”, recalcó.

Maribel explica que su sentimiento es muy similar al de su tía, quien se fue de Costa Rica hace añales en busca del éxito como cantante y actriz, y adoptó la nación azteca como su otra patria, pero nunca olvidó el lugar en donde nació.

“Costa Rica fue el país que me vio nacer y me encanta y hablo maravillas de él. Cada vez que puedo voy, recientemente estuve en el clásico nacional y soy feliz ahí, pero hay que ser agradecido y aquí (en México) se me abrieron las posibilidades que quería en el periodismo deportivo”, continuó.

A Mari le tocará seguir paso a paso al equipo mexicano hasta que se complete la frase de grupos, y no sabe si, ante una eventual clasificación a la siguiente ronda, seguirá en la cobertura.

Maribel García junto a su tía Maribel Guardia, a quien ella considera su hada madrina. (Instagram)

Maribel es su hada madrina

También le honra que le hayan puesto el ojo a ella para ese trabajo, pues reconoce que abrirse camino como periodista deportiva allá no ha sido fácil.

“Ha sido difícil porque han sido muchos años picando piedra para poder abrir las oportunidades. Cuando eres mujer es difícil porque no solo tienes que ser una cara bonita, tienes que convencer, entonces en mi caso estudio siempre antes de cada programa para manejar datos que le demuestren a la gente mi conocimiento. Es como ganarte poco a poco tu lugar porque sí es un ambiente pesado para una chica”, afirmó.

Respecto a lo que le dice su tía Maribel Guardia en relación con todo lo que le está sucediendo, Mari afirmó: “Está feliz y orgullosa de mí. Mi tía es uno de mis grandes apoyos en todo esto, es una persona impresionante, es mi hada madrina porque ella también me ayuda a verme bien, me dice qué sí y qué no ponerme y me abre su clóset para mí.

“Ella me educó y curtió para que picara piedra y buscara las oportunidades. Tenemos una relación increíble, es una de mis mejores amigas y confidentes y yo más que agradecimiento para esta gran señora que no me deja sola”, finalizó.