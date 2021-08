Daniel Carvajal bailará con su mamá este domingo en Dancing with the stars

Doña Marta Cartín se crece toda cuando se trata de hablar de su hijo Daniel Carvajal, modelo y participante en Dancing with the stars.

Daniel y Yessenia tienen como objetivo principal ganar Dancing wiyh the stars. Foto: Rafael Pacheco. Daniel y Yessenia tienen como objetivo principal ganar Dancing wiyh the stars. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Cuando la producción del canal del trencito le comentó al guapo que iban a realizar un programa especial donde las estrellas debían de invitar a una persona especial en su vida, para que lo acompañara en la pista, no lo pensó para escoger a su mamita.

Daniel llegó y así sin anestesia le contó el cuento y ella, aunque un poco asustada, aceptó el reto.

La señora detalló que su retoño llegó y le dijo que él no tenía que pensarlo dos veces para elegir con quien bailar en ese programa especial, que tenía que ser ella y que no tenía opción para decir que no.

¿Qué tal era Daniel Carvajal de niño? ¡Su mami nos lo cuenta todo! 😉 #DancingCR Posted by Dancing with the Stars Costa Rica on Wednesday, November 1, 2017

"Somos de familia de bailarines, pero lo que uno medio sabe ahí no vale nada porque todo es diferente. Me habría gustado bailar un vals en Dancing, pero ya por el orden que lleva la producción no nos toca ese ritmo", dijo.

Mamá muy chineadora

La señora, quien es ama de casa, expresó que siempre ha apoyado 100 por ciento a Daniel en todos los proyectos que emprende.

Doña Marta está casada, tiene cuatro hijos y un nieto, pero entre todas sus obligaciones, asegura que una de sus principales tareas es que a Daniel no le falte nada.

Ella corre preparándole el desayuno y alistándole las meriendas y el almuerzo que lleva para los ensayos de Dancing.

¡Bravo doña Marta! 👏👑 ¡La mamá de Daniel Carvajal es toda una bailarina! #DancingCR Posted by Dancing with the Stars Costa Rica on Friday, November 3, 2017

"Lo apoyo al máximo en todo campo, en el físico y en lo emocional para que él tenga a su alrededor mucho positivismo. Cuido su dieta que es a base de pollo y pescado con verduras, veo que no le falte su yogurt y que tenga su ropa al día. Le ayudo con los negocios y mandados, le colaboro en todo lo que pueda para que esté en calma", detalló.

La vecina de Barva de Heredia comentó que de las comidas que ella prepara la que más le gusta a Daniel es la lasaña con pollo en salsa blanca.

Doña Marta le ha puesto bonito a los ensayos para lucirse en la pista de baile. Facebook. Doña Marta le ha puesto bonito a los ensayos para lucirse en la pista de baile. Facebook.

"Ahora como está con Dancing no come lasaña, pero yo le insisto y le insisto hasta que me acepta comer aunque sea un pedacito. Cuando hago tres leches es lo mismo, yo le digo que le hace falta el dulce para que tenga energía. Cuando hago gallo pinto también le insisto, cuando ya me come yo me quedo tranquila. También le hago ensaladitas con vegetales pero le pongo uvas o fresas, se la dibujo bonita para que se coma las fruticas de una vez", expresó.

Pero no solo está pendiente de alimentarle la pancita, también se esmera para que emocionalmente esté puras tejas.

"Me interesa cómo se siente, que esté todo en positivo para que logre sus objetivos. Él llega a la casa después de los ensayos y yo le pregunto si avanzó en la coreografía, que cómo le fue, es como si fuera un chiquito que llega de la escuela y le pregunto de todo", confesó entre risas.

Doña Marta aseguró que su hijo es muy cariñoso, pegado a los consejos que ellos como papás le dan, recto y equilibrado.

"Él es muy noble y se sensibiliza mucho con cualquier cosa, si yo les contara las cosas que ha hecho por otras personas. Él y sus hermanos son mi mayor riqueza", expresó.

Acerca del jurado, la herediana, entre risas, expresó que en ocasiones no comparte las calificaciones que le dan a su retoño, pero las respeta.

"Es un programa y un concurso que se basa en estrategias, a veces pienso que le dan bajas calificaciones porque el jurado sabe que él puede dar más y lo hace para que él explote su potencial, y además porque si la gente ve que baila y le dan bajas calificaciones la gente se enoja y va a querer votar más por él", opinó.

Con todos estos chineos, ya sabemos porqué Daniel no hace ni mates para casarse.