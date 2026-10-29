Daniel Céspedes se reunió con sus excompañeros de Telenoticias por un motivo muy especial

El periodista Daniel Céspedes volvió a aparecer junto a varios rostros conocidos de Telenoticias, pero esta vez no fue por motivos de trabajo, sino por una celebración muy especial que le preparó su esposa.

El comunicador compartió en sus redes sociales una fotografía de su cumpleaños, en la que aparece feliz y rodeado de algunos de sus antiguos compañeros del noticiero de Teletica.

Entre los invitados estuvieron Natalia Suárez, Andrés Martínez y Adrián Marín, quienes compartieron el festejo junto a sus familias.

Daniel Céspedes agradeció el detalle de su esposa

Daniel Céspedes celebró su cumpleaños con Natalia Suárez, Andrés Martínez y Adrián Marín. La reunión de excompañeros de Telenoticias emocionó en redes. (Archivo/Archivo)

El periodista no ocultó su alegría por el encuentro y dedicó unas palabras de agradecimiento a su pareja por organizar la reunión.

“Gracias a mi esposa por reunir a mis amigos que adoro con el alma para festejar mi cumple. Naty, Andrés, Adri y sus hermosas familias”, escribió Céspedes junto a la fotografía.

La imagen dejó ver que, aunque ya no comparten diariamente los pasillos de Telenoticias, la amistad entre los comunicadores continúa.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia de Adrián Marín, quien fue despedido del canal al mismo tiempo que Céspedes.

La fotografía despertó cariño entre sus seguidores

La publicación recibió numerosos mensajes de cariño y apoyo para los periodistas que participaron en la celebración.

Muchos seguidores aprovecharon para expresar cuánto extrañan a Daniel Céspedes en la pantalla, mientras otros se alegraron de verlo disfrutar de esta etapa de su vida.

LEA MÁS: Laura Ortega reveló la doble desgracia que vivió con Fernán Faerron: terminaron en el hospital

El turrialbeño mostró sonriente y agradecido por compartir su cumpleaños con personas que siguen ocupando un lugar importante en su vida.

Más allá de la celebración, la fotografía dejó una muestra de la amistad que permanece entre los antiguos compañeros del noticiero, eso sí, no se vio a ningún excompañero de Buen Día, ni de 7 Estrellas, programas de los que formó parte en los últimos meses en el canal.