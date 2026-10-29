Laura Ortega reveló la doble desgracia que vivió con Fernán Faerron: terminaron en el hospital

Laura Ortega contó en TikTok el accidente que vivió junto a Fernán Faerron. (Instagram)

Laura Ortega compartió con sus seguidores el accidentado momento que vivió junto a Fernán Faerron, luego de que ambos sufrieran heridas que los llevaron a necesitar atención médica. La creadora de contenido contó en TikTok cómo ocurrió todo y dejó a más de uno sorprendido con el desenlace.

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Según relató la macha, todo comenzó cuando compraron unos cuchillos de una conocida marca. El primero en salir herido fue Fernán, quien se cortó un dedo y necesitó cuatro puntadas para atender la lesión.

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“Primero se fileteó Fernán y como seis horas después decidimos ir al hospital”, contó Ortega en el video, en el que mostró parte de lo ocurrido con su pareja.

Laura Ortega contó en TikTok el accidente que vivió junto a Fernán Faerron. (Laura Ortega y Fernán Faerron /Instagram)

Laura Ortega también terminó herida

La historia no acabó con la atención médica de Fernán. Después de regresar del hospital, Laura se puso a preparar el almuerzo y terminó cortándose con el mismo cuchillo que había herido al exfutbolista.

Fernán Faerron necesitó cuatro puntadas tras cortarse un dedo, según relató su pareja. (Laura Ortega y Fernán Faerron /Instagram)

En el video se observa a Fernán ayudándola a lavarse la herida. Sin embargo, Ortega aseguró que ella no pensaba volver al hospital, pese a que también había sufrido un corte.

Tras lo ocurrido, aprovechó para advertir a sus seguidores sobre el uso de esos utensilios. Según comentó, los cuchillos que compraron eran para personas profesionales, por lo que recomendó tener cuidado al utilizarlos.

Laura Ortega también terminó con una herida después de utilizar el mismo cuchillo.

Seguidores reaccionaron

La anécdota generó comentarios de usuarios que se identificaron con la situación y otros que bromearon sobre lo sucedido.

“Me quedo con la reliquia sin filo que me hace los tomates puré”, “Ahorita te acostumbras a usarlos” y “Cómo arruinar mi lista de Navidad en un video” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Laura.

Así, lo que parecía una compra más para la cocina terminó convirtiéndose en una accidentada experiencia para la pareja, que acabó con heridas y una historia que compartir.