Marcela Negrini se llevó un increíble susto la madrugada de este miércoles: “Estoy anonadada”

Marcela Negrini todavía sigue impactada del increíble susto que se llevó la madrugada de este miércoles y que la levantó de la cama a ella y a su esposo, Tercero Castro.

Todo sucedió a las 3:30 de la madrugada. Su esposo dormía placenteramente y ella se había despertado para ver a uno de sus perritos.

Marcela Negrini y su esposo se llevaron el susto de la vida.

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Cuando intentaba dormirse de nuevo, el sonido como de una explosión dentro de su casa los sorprendió. La situación los hizo pensar de todo.

Pensó que se habían metido a robar

“Cuando me estaba quedando dormida escuché un estruendo, como un ‘pum’ escuché nada más. Fue un bombazo. Dije que alguien se metió a la casa, botaron la puerta, no sé, eso fue lo que pensé”, contó Negrini en varias historias de Instagram.

Ambos se levantaron y se fueron a corroborar qué era lo que había pasado y cuando se dieron cuenta de lo acontecido, se quedaron paralizados como por 10 minutos.

“Nos quedamos en shock, como 10 minutos nos quedamos parados viendo todo porque había vidrios por toda la casa. Pasé toda la mañana sacando vidrios de todo lado. Nunca había visto una cosa como esta, que una mesa explote”, contó Negrini.

A Marce y a su marido les explotó la mesa de vidrio del comedor y el impacto de la situación fue tal que ella confesó estar anonadada.

La increíble situación que le pasó a Marcela Negrini

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“Hablaba con mi hermano y le decía que desde que me levanté no cerraba la boca, porque no entiendo cómo pudo explotar (la mesa) y bendito Dios que pasó en la madrugada cuando estábamos durmiendo y que los perros estaban durmiendo. Por dicha fue a esa hora, no estaba nadie en ese momento (cerca de la mesa). Fue algo que todavía me tiene impactada porque nunca jamás pensé que fuera a pasar una cosa como esa. Estoy anonadada”, enfatizó.

Marcela Negrini contó que la mesa del comedor de su casa explotó. (Instagram/Instagram)

Los videos dicen todo

Marce compartió videos donde mostró la mesa totalmente destrozada y los vidrios tirados por prácticamente toda su casa.

Según contó, gracias a Dios nadie salió lastimado, aunque sí dijo que tiene algunas poquitas cortaduras –nada grave– como parte de las labores de limpieza que tuvieron que hacer.

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